Whindersson Nunes irá gravar especial da Netflix no Teatro Amazonas

| Foto: Divulgação

Manaus - Após anúncio nas redes sociais do próximo especial da Netflix, o comediante Whindersson Nunes afirmou, logo em seguida, o local e as datas das apresentações. “A cidade que eu escolhi para gravar meu próximo especial da Netflix foi Manaus. Será uma honra gravar meu show no Teatro Amazonas, 3, 4 e 5 de julho”, publicou no perfil oficial do Twitter.

A última vez que o humorista esteve em solo amazonense foi no dia 16 de novembro com o show “A Volta do Que Não Foi”, que lotou a Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, localizada na Rua Loris Cordovil, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. Esta foi a última apresentação desta turnê.

Além do especial, que será gravado no Teatro Amazonas, Whindersson irá lançar o mais novo especial na provedora Netflix, chamado “Adulto”, no próximo dia 15 de agosto. No especial, o comediante fala sobre o começo humilde e uma série de histórias divertidas e engraçadas sobre a carreira.

A sala de espetáculos do teatro tem capacidade para 701 pessoas, distribuídas entre a plateia e os três andares dos camarotes. O especial promete lotar os três dias de apresentação. Ainda não há informações sobre os valores dos ingressos.