Banda Seaside faz show no Bloco do Mandrake neste domingo (15)

A banda Seaside traz suas influências em sua construção sonora | Foto: Divulgação

Neste domingo (14), a banda Seaside, que tem sido destaque das bandas de rock em Manaus, faz show no Bloco do Mandrake, no centro de Manaus. Formada no ano de 2002, possui as vertentes clássicas dos lendários powers trios do rock, bandas Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, Temple of the dog e The Melvins, destaque no cenário musical internacional na década de 90, do gênero denominado Grunge, a Seaside traz suas influências em sua construção sonora, e na narrativa da performance do vocalista, que sempre traz uma surpresa durante o show.

Com dois álbuns lançados “Seaside Suicide”, “Anatta” e um single “Livro Usado”, a banda em sua nova formação, apresenta no Vocal e Guitarra Bruno Maurício, Bateria Zel Sabóia e Marck Nascimento no baixo. Em pré-produção do seu novo álbum “Solve Coagula”, trabalha em paralelo fazendo participações em grandes eventos na capital, com agenda fechada para próximo mês, além de casas de show, Festival Pirão Am de Música, e nesse off carnaval no Bloco do Mandrake que se faz tradicional na cidade.

“O show vem mais como uma mostra musical, do que virá no nosso próximo álbum, assim poderemos ter uma prévia da aceitação do público com as novas músicas” antecipa Bruno Maurício.

Banda Seaside | Foto: Divulgação

Com o repertório 100% autoral com músicas do novo Ep, mesclando com músicas dos antigos álbuns, uma em destaque é “Karma” que faz grande sucesso ao público, a banda promete sua melhor performance, levando todos para uma viagem dentro do universo grunge.

*Com informações da assessoria