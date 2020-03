O time está completo: confira as atrações do Garota VIP Manaus 2020

A edição deste ano retorna a Arena da Amazônia | Foto: Divulgação

Manaus - O time está completo! A line-up do Garota VIP Manaus 2020, um dos maiores projetos do cantor de “forronejo” Wesley Safadão, traz grandes artistas das várias vertentes da música brasileira. O festival acontece no dia 25 de julho no palco da Arena da Amazônia, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul. A venda dos ingressos começam a partir deste domingo (15).

A cantora Anitta foi a primeira artista confirmada para o Garota VIP 2020, a última vez que a poderosa esteve na capital amazonense foi em outubro de 2017 para a gravação do videoclipe “Is That For Me”, nos municípios de Presidente Figueiredo e Manacapuru. Contudo, a última vez que a cantora se apresentou na cidade foi ao lado das irmãs Simone & Simaria, em setembro de 2017.

Anitta já lançou uma música em parceira com Safadão | Foto: Divulgação

Outra atração confirmada para compor o quadro de artistas do festival é uma das duplas mais querida dos amazonenses. Zé Neto & Cristiano volta à capital para emocionar os fãs com os hits “S de Saudade”, “Bebi Minha Bicicleta”, “Ferida Curada”, “Notificação Preferida” e outros.

A última vez que a dupla esteve em Manaus foi para participar da “Festa das Patroas”, comandada por Marília Mendonça e pelas irmãs Maiara & Maraísa, no dia 9 de junho, no Centro de Convenções – Sambódromo de Manaus. A dupla abriu o show das artistas de “peso” do “feminejo”.

Zé Neto & Cristiano também fazem parte das atrações do Garota VIP 2020 | Foto: Divulgação

Mais um grande artista, considerado um dos maiores nomes do xote e pé-de-serra, o multi-instrumentista Dorgival Dantas promete emocionar os amazonenses com seu forró inconfundível.

A confirmação do cantor no evento agradou ao público, que espera ansiosamente o início da venda dos ingressos. Dono dos hits "Destá", "Coração" e "Pode chorar", com seu acordeon arrebata corações no melhor do forró nordestino.

A última vez que o cantor esteve em Manaus foi no evento "Arraiá dos milagres", em junho de 2019, também na Arena da Amazônia. Com seu acordeon vermelho, volta a Manaus para embalar os apaixonados com um forró de qualidade.

Dorgival Dantas foi a atração mais comemorada pelos fãs amazonenses | Foto: Divulgação

Passaporte

E para não ficar de fora da festa, os interessados no passaporte para o Garota VIP 2020 podem adquirir os ingressos a partir deste domingo (15). O valor da Pista fica por R$ 50; da Área VIP com direito a Open Bar de cerveja, água e refrigerante até às 3h por R$ 170 e; a Área Extra VIP Open Bar Premium de vodka Belvedere, whisky Red Label, cerveja, água e refrigerante até às 4h por R$ 350.