Confira os eventos e estreias cancelados por conta do coronavírus

O coronavírus se espalhou por vários cantos do mundo | Foto: Divulgação

Após a Organização Mundial da Saúde classificar a doença do novo coronavírus como uma pandemia, vários mercados do mundo estão sendo afetados, inclusive o do entretenimento. Com o intuito de evitar aglomerações e com isso potenciar a proliferação do vírus, vários eventos, estreias e produções de filmes e séries foram canceladas ou adiadas, até que o surto seja controlado e seja seguro para todos comparecer aos locais.

O Portal EM TEMPO listou abaixo as principais estreias e eventos que foram cancelados ou adiados pelo coronavírus até o momento. Confira.

007: Sem Tempo Para Morrer (estreia adiada)

007: Sem Tempo Para Morrer foi adiado para 25 de novembro | Foto: Divulgação

Um dos primeiros filmes que mudou sua programação foi 007: Sem Tempo Para Morrer. Logo após o fechamento de mais de 70 mil cinemas na China, a produção teve sua pré-estreia no país adiada, para evitar perder números de bilheteria.

Com data de estreia prevista para 4 de março, o longa foi oficialmente adiado para o dia 25 de novembro.

Missão Impossível 7 (filmagens adiadas)

A Itália foi um dos países mais afetados pelo coronavírus com mais de 130 mil infectados. Isso causou o adiamento das filmagens de Missão Impossível 7 no país. A decisão foi tomada para assegurar o bem-estar de todos na produção. Por enquanto a data de estreia do longa está mantida para 23 de julho de 2021.

O sétimo filme da franquia Missão Impossível também teve as filmagens adiadas | Foto: Divulgação

Pouco tempo depois, o país fechou suas fronteiras, como medida de segurança para evitar se o vírus se alastre ainda mais.

Um lugar Silencioso 2 (adiado)

Um dos maiores adiamentos recentes foi do filme “Um Lugar Silencioso 2”. O longa chegaria aos cinemas brasileiros no dia 19 de março, mas foi adiado por tempo indeterminado. Ou seja, uma nova data ainda será anunciada.

A continuação 'Um Lugar Silencioso 2' teve estreia adiada ainda sem data confirmada | Foto: Divulgação

Turnê do grupo de k-pop BTS (cancelada)

O grupo sul-coreano de k-pop BTS cancelou os shows na Coreia do Sul ainda no final de fevereiro. O grupo faria quatro shows em abril, mas preferiu cancelar as datas também para assegurar o bem-estar dos fãs.

Velozes e Furiosos 9 (adiado)

Apesar do desejo de Vin Diesel, Velozes e Furiosos 9 realmente foi adiado em 1 ano. O lançamento agora será em 2 de abril de 2021.

O comunicado divulgado na quinta-feira (12) não cita o coronavírus, que tem causado vários cancelamentos e adiamentos na indústria cultural. Mas o texto diz que a mudança foi feita "para a segurança de todos".

"Ficou claro que não vai ser possível para todos os nossos fãs pelo mundo ver esse filme em maio. Mesmo sabendo como é decepcionante ter que esperar um pouco mais, essa mudança foi feita com a segurança de todas como nossa principal consideração", diz o comunicado da produção.

Falcão e Soldado Invernal (filmagens adiadas)

A série da série da Marvel no Disney+ que se passa após os acontecimentos do filme “Os Vingadores: Ultimato”, Falcão e o Soldado Invernal teve suas gravações em Praga, na República Tcheca, adiadas. Agora a produção foi realocada para Atlanta, nos EUA, onde a série concentra a maior parte de seus trabalhos.

Coachella e Lollpalooza (adiados)

Grande festivais de músicas alternativas na América do Norte e Latina, o Coachella e o Lollapalooza tiveram suas datas adiadas. O Coachella foi adiado do mês de abril para outubro. As datas já foram definidas para 9, 10, 11, 16, 17 e 18 de outubro deste ano. O Lollapalooza na Argeninta e Chile também tiveram seu adiamento sem data prevista.

A edição do Lollapalooza que acontece em São Paulo apesar de não ter um comunicado oficial, vários portais e jornais estão comunicando o adiamento para provavelmente no mês de novembro. Não há informações de quais artistas permanecerão na line-up após o adiamento.

Campus Party Transire da Amazônia (adiado)

Na última quinta-feira, a organização da Campus Party e o Grupo Transire comunicou oficialmente o adiamento do festival, previsto para acontecer entre 18 e 22 de março. De acordo com a organização, a medida foi tomada em razão do agravamento da situação provocada pelo Coronavírus, que tem causado a decisões similares em outros episódios.