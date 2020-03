Lollapalooza Brasil é adiado para dezembro por causa do coronavírus

O anúncio foi feito pela organização do evento, nesta sexta-feira (13) | Foto: Divulgação

O Lollapalooza Brasil, festival que aconteceria nos dias 3, 4 e 5 de abril no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, foi adiado para 4, 5 e 6 de dezembro de 2020 por causa do coronavírus.

O anúncio foi feito pela organização do evento, na sexta-feira (13). Guns N' Roses, Strokes e Travis Scott foram confirmados no line-up, após a mudança de datas.

As outras atrações serão anunciadas nos próximos dias. A programação para abril também tinha Lana Del Rey, Gwen Stefani e outros. Ainda não há informações sobre o lugar onde o Lolla será realizado.

"A saúde e a segurança de nossos fãs, artistas, funcionários e parceiros e comunidades são a nossa prioridade. Nossos headliners Guns N' Roses, The Strokes e Travis Scott estão confirmados para as três datas remarcadas", disse a produtora do festival.

Todos os ingressos comprados para as datas originais serão válidos nas datas remarcadas. Informações sobre reembolso de ingressos serão divulgadas em breve.

O Lollapalooza do Chile e da Argentina foram confirmados para o final de semana anterior, de 27 a 29 de novembro.