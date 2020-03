Filmes do Amazonas fará parte da mostra do III Olhar do Norte

Manaus- Dez filmes farão parte da Mostra Norte , a mostra competitiva, do III Olhar do Norte. Os curtas foram selecionados dentre mais de 100 filmes inscritos, um recorde dentre as três edições do festival.

"Depois de uma segunda edição acima das expectativas, este ano recebemos uma grande quantidade de filmes, o que pra gente é um indicativo de que apesar das trevas que o momento político do país gera, a produção cinematográfica brasileira, e o norte está incluído evidentemente, segue viva e estimulante. Nos anos anteriores pudemos exibir filmes muito importantes produzidos na região, mas na minha opinião a seleção de filmes deste ano é a melhor que já tivemos", afirma Diego Bauer, um dos curadores do festival, que realizou a seleção junto com Rafael Ramos e Victor Kaleb.

Fazem parte da curadoria quatro ficções, quatro documentários, uma animação e um filme experimental. “Temos uma variedade interessante de propostas cinematográficas, o que pra gente é muito importante. Temos desde filmes com debates políticos contundentes a filmes visando o entretenimento, animação, documentário, filme experimental. Tenho certeza que a mostra desse ano vai surpreender o público que é fã de cinema, e que quer acompanhar o que está sendo produzido aqui na região”, finaliza Bauer.

Além da Mostra Norte, o festival também contará com duas longas-metragens inéditos em Manaus, na abertura e encerramento, e a Mostra Outros Nortes, que é não competitiva, que terá a participação de curtas de outras regiões do Brasil que se destacaram nos principais festivais do Brasil.

O III Olhar do Norte acontecerá de 12 a 15 de junho de 2020. Os dez curtas concorrerão ao prêmio de melhor filme, e mais outras nove categorias.

*Com informações da assessoria