Filmes e séries para quem estiver de 'molho'

Manaus – O fim de semana chegou e se você não está com vontade de ir para balada com medo do coronavírus, filme e pipoca são as escolhas certas para evitar a contaminação e se divertir de forma tranquila e ainda descansar.

E se você não curtiu a ideia só porque demora demais para escolher o filme, o EM TEMPO trouxe a solução certa. Preparamos um guia de series, filmes e documentário que com certeza vão te conquistar rapidinho.

Os filmes variam desde entretenimento para curtir com toda a família como filmes da Disney, romances para assistir com as amigas, ficção científica e ação, se você adora se surpreender. Agora é só pegar a pipoca, o refrigerante, cobertor e conferir a lista abaixo. Mas sem esquecer o álcool em gel viu!

Filmes e documentários:

Moana

Amazon Prime Video

Eu Sou a Lenda

Netflix

De Repente 30

Amazon Prime Video

Princesa Mononoke

Netflix

Contágio

Google Play Filmes (Aluguel por R$ 7,90)

Fala Sério, Mãe!

Globoplay

Joias Brutas

Netflix

Mulheres do Século 20

Netflix

Hereditário

Amazon Prime Video

Guerra Mundial Z

Google Play Filmes (Aluguel por R$ 5,90)

A Gripe

Netflix

One Child Nation

Amazon Prime Video

Virunga

Netflix

Making a Murderer

Netflix

Morando na Estrada

Globoplay

Series

Locke & Key

Netflix

Brooklyn Nine-Nine

Netflix

Vis a vis

Netflix

Pandemia

Netflix

Fleabag

Amazon Prime Video

The Office

Amazon Prime Video

Mr. Robot

Amazon Prime Video

The Handmaid’s Tale

Globoplay

Doctor Who

Globoplay

Sob Pressão

Globoplay

Toma Lá, Dá Cá

Globoplay

Modern Family

Globoplay