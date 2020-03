'Amazonas Jazz' é adiado por recomendações do Ministério da Saúde

A organização segue as recomendações do Ministério da Saúde e Governo do Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - Seguindo as orientações do Ministério da Saúde e do Governo do Amazonas de restringir grandes eventos em razão da crise do Covid-19, o 10º Festival Amazonas Jazz, que ocorreria de 21 a 29 de março de 2020, será realizado em nova data.

A decisão pelo adiamento visa evitar a disseminação da doença, preservando a saúde e a integridade física do público, artistas, parceiros, funcionários e voluntários do evento.A organização do Festival Amazonas Jazz informou que está trabalhando para buscar alternativas que beneficiem o público, e conversando com os artistas para remarcar a data do evento.

Por esse motivo, a organização solicita ao público que aguarde a definição da nova data e também sobre devolução dos ingressos. Em breve, serão fornecidas informações mais detalhadas.

*Com informações da assessoria