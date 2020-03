Eventos de boi-bumbá são adiados em Parintins; Festival permanece

Parintins (AM) - Marcados para acontecer no dia 28 de março, o lançamento dos CDs dos boi-bumbás Garantido e Caprichoso foi adiado para o mês de abril. A medida tomada foi apresentada, na manhã desta segunda-feira (16), durante coletiva de imprensa na sede da prefeitura de Parintins (município distante a 372 quilômetros de Manaus).

O prefeito do município, Bi Garcia (PSDB), decidiu suspender eventos com mais de 100 pessoas com o intuito de conter o "avanço do coronavírus", doença declarada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) na semana passada. Dentre os quatro casos suspeitos: quatro em Manaus e um em Parintins; apenas um foi confirmado na capital amazonense.

Bi Garcia acrescenta que a medida foi necessária devido à aglomeração que eventos de grande porte como estes recebem. Apesar do lançamento dos CDS ter sido adiado, o prefeito afirmou que o Festival Folclórico de Parintins permanece nas datas 26, 27 e 28 de junho.

“Não estava na programação. Estamos analisando e tomando todas as medidas necessárias. Acabamos de realizar uma jornada de cirurgias em mais de 100 pacientes em Parintins e prosseguiremos com ações que visam o bem-estar da saúde dos moradores. Os vigilantes sanitários do município irão visitar estabelecimentos comerciais, residências com o intuito de fiscalizar e fomentar a higienização do ambiente”, anunciou o prefeito de Parintins.

O boi-bumbá Garantido afirmou, em nota, que adotou a medida de prevenção conforme as principais cidades brasileiras e do resto do mundo, adiando a festa para o dia 30 de abril. Porém, reafirmou o acontecimento de demais eventos como o Festival de Parintins.

“As previsões do Ministério da Saúde do Brasil e das principais instituições de saúde do planeta, lamentavelmente, são de crescimento elevado da doença, que ainda não tem tratamento específico. Lembramos que os demais grandes eventos, como Alvorada vermelha e Festival Folclórico de Parintins, entre outros em Manaus, estão confirmados até segunda decisão” informou em nota.

O Boi Caprichoso também adiou o lançamento do CD "Terra, Nosso Corpo, Nosso Espírito", marcado para acontecer no dia 28 de março.

"Como parte das medidas de precauções que a instituições e órgãos públicos estão tomando, em virtude de pandemia global do Covid-19, a Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso anuncia o adiamento da Festa de Lançamento do Álbum: Terra, Nosso Corpo, Nosso Espírito, que ocorreria no dia 28 de março. A nova data será anunciada em breve", informou no comunicado.