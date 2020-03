No The Voice Kids, Vinne Ramos caminha para conquistar um sonho

Manaus – Para muitos sair da sua cidade natal para viver seus sonhos é um grande desafio, mas para o amazonense Vinne Ramos, de 9 anos, isso foi apenas o começo. O pequeno artista saiu de Manaus para morar com os avôs em São Paulo e conquistar o grande sonho de se tornar um cantor famoso.

Atualmente, Vinne participa do programa The Voice Kids, da TV Globo, onde ficou conhecido em todo o país. No entanto, antes da mídia, a família sempre soube que ele carregava um grande talento. O participante contou com exclusividade ao Portal Em Tempo como a família descobriu o dom de sua voz.

Segundo ele, a descoberta foi por acaso quando a mãe colocou um DVD infantil para tocar em casa e ele soltou a voz.

“A minha mãe conta que eu me identificava muito com esse DVD e quando eu comecei a cantar ela notou que eu tinha um dom especial, foi então que meu avô começou a trabalhar comigo, me levou à fonoaudióloga e passou a treinar várias músicas comigo. Logo, eu comecei a fazer apresentações na escola e 'showzinhos' no bairro Centro, Zona Sul de Manaus", explicou Ramos.

Vinne caminha para conquistar um sonho e, em sua primeira audição às cegas, ganhou o reconhecimento dos técnicos, fazendo todas as cadeiras virarem. O cantor, agora, faz parte do time das técnicas Simone e Simaria. Ele aproveitou para contar como foi ser escolhido para seguir no programa.

“Sempre sonhei em participar do The Voice Kids, chegar lá e ser selecionado foi incrível. Fiquei muito emocionado quando eles me escolheram para continuar na competição. É inexplicável descrever tudo que eu senti quando meu avô me falou a primeira vez que eu ia participar do programa”, contou o artista.

Durante a etapa das batalhas, Vinne destacou o aprendizado que vem tendo desde a seleção com as técnicas e como elas têm o ajudado nesse novo ciclo da carreira.

“O início muito difícil porque tive que baixar alguns tons para conseguir cantar com meus amigos. Elas viram que meu tom era muito alto, mas conseguimos entrar em um acordo. Confesso que ainda estava difícil com tons diferentes e elas viram que seria um grande desafio para mim. Graças a Deus consegui superar esse desafio, dando meu melhor”, ressaltou Vinne.

Simone e Simaria seguem ajudando Vinne com seus tons altos para as próximas disputas | Foto: Divulgação Globo

O prodígio da música destacou que cantar sempre foi um sonho e busca dá o seu melhor na carreira. Quando percebeu que precisava melhorar sua presença de palco nas apresentações investiu em aulas de canto e teatro, que o ajudaram muito, mesmo antes do programa.



Mas, apesar de buscar o melhor profissionalmente, ele não perde a essência de criança e revelou que nas horas vagas adora praticar esportes e ter momentos de lazer jogando futebol, totó, queimada e até jogos eletrônicos na TV ou no celular.

Raízes

Vinne estava certo do que queria quando se mudou para São Paulo, onde almeja valorizar seu sonho, mas tomar uma decisão como esta nunca é fácil, afinal ele deixou de morar com os pais para conhecer uma nova cidade e, apesar da ótima experiência, a saudade da "terrinha" sempre aperta, mas ele fala como tudo se resolveu.

“Foi uma decisão bem difícil que mudaria tudo, mas entregamos tudo nas mãos de Deus. Nada mudou em relação às minhas raízes. Sempre levarei tudo que aprendi, com muito orgulho. Poder representar minha cidade em um programa nacional está sendo incrível para mim”, disse Vinne orgulhoso.

Sertanejo

Vinne abriu a temporada cantando a música "Fui Fiel" e não foi por coincidência que o jovem escolheu a canção. Em Manaus, ele já era conhecido como o mini Gusttavo Lima. Segundo ele, o cantor é sua maior inspiração.

“Gusttavo Lima sempre foi meu ídolo e eu sempre me inspirei nele. Desde quando comecei a cantar, minha paixão sempre foi a pegada sertaneja, e é onde eu pretendo seguir carreira”, ressalta.

O cantor mirim conheceu seu ídolo Gusttavo Lima em Manaus | Foto: Reprodução

Em 2018, o pequeno artista, com apenas sete anos, teve a oportunidade de conhecer, bater um papo e ainda tocar uma palhinha com o ídolo durante o “Boteco do Gusttavo Lima”, show que aconteceu no espaço Copacabana Chopperia, na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste da capital amazonense. No mesmo ano, Vinne também cantou com a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano.