Coronavírus: saiba quais festivais, estreias, eventos foram adiados

Manaus - Após as recomendações preventivas da Organização Mundial de Saúde (OMS), para evitar a proliferação do novo coronavírus, o Ministério da Saúde, a Prefeitura Municipal de Manaus e o Governo do Estado do Amazonas determinaram a suspensão das atividades do município com grande concentração, acima de cem pessoas, pelo período de 30 dias.

O Portal EM TEMPO separou uma lista enumerando os principais eventos, festivais, e estreias de cinema que foram cancelados ou adiados devido a medida de prevenção ao coronavírus. Confira.

Coachella e Lollpalooza (adiados)

Grandes festivais de músicas alternativas na América do Norte e Latina, o Coachella e o Lollapalooza tiveram as datas adiadas. O Coachella foi adiado do mês de abril para outubro (9, 10, 11, 16, 17 e 18). O Lollapalooza na Argeninta e Chile também tiveram seu adiamento sem data prevista.

A edição do Lollapalooza, que acontece em São Paulo, apesar de não ter um comunicado oficial, vários portais e jornais estão comunicando o adiamento para provavelmente no mês de novembro. Não há informações de quais artistas permanecerão na line-up após o adiamento.

Campus Party Transire da Amazônia (adiado)

Na última quinta-feira (12), a organização da Campus Party e o Grupo Transire comunicou oficialmente o adiamento do festival, previsto para acontecer entre 18 e 22 de março. De acordo com a organização, a medida foi tomada em razão do agravamento da situação provocada pelo Coronavírus, que tem causado a decisões similares em outros episódios. Ainda não há informações sobre a nova data do evento de tecnologia.

Skank em Manaus (adiado)

Marcado para acontecer no próximo dia 27 de março, no Podium da Arena da Amazônia, a turnê de despedida da banda Skank, comunicou na manhã desta terça-feira (17), o adiamento do show para o dia 15 de agosto.

“Estamos ansiosos para encontrar vocês, mas para a nossa despedida ser inesquecível, o bem-estar do nosso público tem que ser prioridade. Sabemos o quanto vocês querem compartilhar esse momento com a gente. Por isso prometemos voltar com tudo e dar nosso melhor assim que possível. Em breve vamos seguir com a nossa despedida em comemoração aos 30 anos de banda”, comentou.

A CEO da Fábrica de Eventos, Bete Dezembro, produtora responsável por trazer a turnê de despedida do Skank e outros grandes eventos com o Garota VIP, informou durante transmissão ao vivo em seu perfil nas redes sociais, que os demais eventos permanecem confirmados.

“Estou acreditando que se cada um fizer a sua parte a gente vence o vírus o mais rápido possível. O ano da despedida não vai ser cancelado. Vamos adiar. Vamos manter a despedida. Se todo mundo segurar um pouco a onda o Brasil consegue vencer esse vírus. Os shows do Sorriso Maroto e a Gravação do Uendel continuam, pois, a apresentações acontecem em abril. O Garota VIP 2020 é só em julho, então ainda permanece também”, informou.

10º Festival Amazonas Jazz (adiado)

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde e do Governo do Amazonas de restringir grandes eventos em razão da crise do Covid-19, o 10º Festival Amazonas Jazz, que ocorreria de 21 a 29 de março de 2020, será realizado em nova data.

A decisão pelo adiamento visa evitar a disseminação da doença, preservando a saúde e a integridade física do público, artistas, parceiros, funcionários e voluntários do evento.A organização do Festival Amazonas Jazz informou que está trabalhando para buscar alternativas que beneficiem o público, e conversando com os artistas para remarcar a data do evento.

Por esse motivo, a organização solicita ao público que aguarde a definição da nova data e também sobre devolução dos ingressos. Em breve, serão fornecidas informações mais detalhadas.

Festival Amazonas de Ópera (adiado)

O Festival Amazonas de Ópera, que estava marcado para acontecer de 18 de abril a 7 de junho, também será adiado. Segundo a Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC-AM), as novas datas dos festivais serão anunciadas no momento oportuno.

Os ingressos adquiridos ainda serão válidos para as novas datas. Quem optar pela devolução, pode procurar a bilheteria do Teatro Amazonas, caso a compra do ingresso tenha sido efetuada no local.

Para ingressos adquiridos no site da Bilheteria Digital ou aplicativo, é necessário enviar e-mail para [email protected] e requisitar a devolução com os dados da compra. O público pode buscar mais informações por meio do telefone (92) 3232-1768 (bilheteria do Teatro Amazonas) e também pelo e-mail [email protected]

Eventos de Boi-bumbá (adiados)

O início dos Ensaios dos Bumbás em Manaus também terá uma nova data no Centro de Convenções – Sambódromo, que será divulgada posteriormente, seguindo as orientações dos órgãos competentes.

Marcados para acontecer no dia 28 de março, o lançamento dos CDs dos boi-bumbás Garantido e Caprichoso foi adiado para o mês de abril. A medida tomada foi apresentada, na durante coletiva de imprensa na sede da prefeitura de Parintins (município distante a 372 quilômetros de Manaus).

O prefeito do município, Bi Garcia (PSDB), decidiu suspender eventos com mais de 100 pessoas com o intuito de conter o "avanço do coronavírus", doença declarada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), na semana passada.

Bi Garcia acrescenta que a medida foi necessária devido à aglomeração que eventos de grande porte como estes recebem. Apesar do lançamento dos CDS ter sido adiado, o prefeito afirmou que o Festival Folclórico de Parintins permanece nas datas 26, 27 e 28 de junho.

Velozes e Furiosos 9 (adiado)

Apesar do desejo de Vin Diesel, Velozes e Furiosos 9 realmente foi adiado em 1 ano. O lançamento agora será em 2 de abril de 2021.

O comunicado divulgado na quinta-feira (12) não cita o coronavírus, que tem causado vários cancelamentos e adiamentos na indústria cultural. Mas o texto diz que a mudança foi feita "para a segurança de todos".

"Ficou claro que não vai ser possível para todos os nossos fãs pelo mundo ver esse filme em maio. Mesmo sabendo como é decepcionante ter que esperar um pouco mais, essa mudança foi feita com a segurança de todas como nossa principal consideração", diz o comunicado da produção.

Um lugar Silencioso 2 (adiado)

Um dos maiores adiamentos recentes foi do filme “Um Lugar Silencioso 2”. O longa chegaria aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (19) de março, mas foi adiado por tempo indeterminado. Ou seja, uma nova data ainda será anunciada.