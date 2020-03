Bares e casas noturnas de Manaus anunciam medidas de prevenção

Manaus - Após a medida preventiva emitida na última segunda-feira (16) pela Prefeitura de Manaus, que ordena a suspensão de atividades municipais com grande concentração de público, acima de cem pessoas, pelo período de 30 dias, a Associação de Entretenimento do Amazonas (Asseam) reuniu representantes de vários bares e casas noturnas de Manaus para falar sobre as medidas de prevenção e controle sanitário relacionados ao Covid-19 (coronavírus).

“Em primeiro lugar, nos colocamos à disposição para prevenção contra o coronavírus e nos preocupamos com a saúde de nosso público à mercê da pandemia e estamos dispostos a nos unir na luta pela contenção do mesmo. Mas precisamos ser cautelosos, somos responsáveis por gerar empregos e renda para muitas famílias, direta e indiretamente. Aqui, nos colocamos cientes, da necessidade técnica de prevenção e levaremos ao conhecimento das autoridades competentes, a preocupação e demanda da classe”, informou nota da Asseam.

O Portal EM TEMPO preparou uma lista com os principais bares e casas noturnas da capital que mantiveram ou paralisaram suas atividades durante o período de 30 dias. Confira.

All Night Pub (em atividade)

A agenda semanal da casa noturna All Night Pub, localizada na avenida Efigênio Salles, bairro Aleixo permanece em ativa. Os eventos “Quintaneja do Allna” na quinta-feira (19), “RDS das Estrelas” na sexta-feira (20) e o “Baile IN” que traria a atração nacional Mitico DJ acontecerão normalmente.

A casa noturna All Night Pub permanece em atividade | Foto: Divulgação

O perfil oficial emitiu um comunicado sobre a permanência da agenda de eventos da casa noturna. “A nossa preocupação com a saúde de vocês vem sempre em primeiro lugar, por isso, estamos respeitando todas as normas repassadas pela OMS sobre o Covid-19 (coronavírus). Mas calma, nós não paramos. Continuamos funcionando com atenção redobrada, seguindo todas as recomendações necessárias de higiene para que sua experiência seja incrível. A dica que deixamos para vocês é: evitem abraços e apertos de mão. A conscientização e prevenção dependem primeiramente de nós mesmos. Vale lembrar que temos disponibilizado em nosso espaço álcool em gel e sabonete para você se divertir com responsabilidade”, comunicou em nota.

Porão do Alemão (sem pronunciamento)

A programação desta semana no Porão do Alemão, localizado na travessa Ponta Negra, bairro São Jorge, conta com os eventos: "Saint Patrick's Day" na quarta-feira (18), "happy hour" com Mike Vasconcelos e San Silver na quinta-feira (19) e com Wallison Lira e banda The Marcianas na sexta-feira (20) e encerrando a grade com o "Especial Imagine Dragons" no sábado (21).

Até o momento, o Porão do Alemão ainda não se pronunciou a respeito da suspensão ou não das atividades | Foto: Divulgação

Apesar da presença do CEO do Porão do Alemão na reunião da Asseam na última segunda-feira (16), até o fechamento desta matéria não foi emitido nenhum pronunciamento sobre a permanência ou não dos eventos.

Gargalo Sport Beer (em atividade)

"Especial Pagode 90" na quarta-feira (18), "Baladinha Sertaneja" no sábado (21) e a primeira edição do "100% Open Bar do Maykinho com Berg Guerra" marcada para o dia 27 de março permanecem confirmadas na agenda semanal do Gargalo Sport Beer, localizado na rua Rio, bairro Nossa Senhora das Graças.

O Gargalo Sport Beer tem vários eventos na agenda desta semana | Foto: Divulgação

A empresa ressaltou que se preocupa com a saúde dos clientes e que reforçou os protocolos de limpeza e higiene do local.

“A saúde dos nossos clientes e colaboradores sempre foi muito importante e estamos atentos às determinações do Governo do Brasil e da OMS, adotamos diversas medidas preventivas e reforçamos nossos protocolos de limpeza e higiene visando garantir a segurança de todos. Aumentamos a frequência de higienização dos ambientes, equipamentos, mesas e utensílios. Além disso, disponibilizamos diversos pontos adicionais de álcool em gel e estamos incentivando o seu continuo pelos nossos clientes e colaboradores. Suspendemos temporariamente os apertos de mão e abraços, mas os sorrisos e a cordialidade estarão sempre mantidos”, informou em nota.

Intocáveis Gastropub (atividades suspensas)

Obedecendo as medidas preventivas, a casa noturna Intocáveis Gastropub – localizado na avenida Rio Jutaí, bairro Nossa Senhora das Graças – decidiu por suspender as atividades no período orientado.

O Intocáveis Gastropub suspendeu todas as atividades | Foto: Divulgação

“Neste momento entendemos que pela saúde e o bem-estar de todos essa é a medida de proteção mais adequada. Agora é hora de cuidar de todos e se conscientizar. Precisamos estar em nossas casas para combater o covid-19, de forma que o mesmo não continue a se espalhar. Pedimos que sigam as orientações básicas de prevenção indicadas pelo Ministério da Saúde. Acreditamos que com a ajuda de todos, podemos reverter essa situação e logo poderemos estar juntos novamente do jeito que a gente mais gosta”, conforme nota.

La Casa Pub (funcionamento alterado)

O La Casa Pub localizado na rua E/G 15, bairro Aleixo, que funciona de quarta-feira à sábado, emitiu uma nota no perfil oficial das redes sociais afirmando que a casa noturna funcionará apenas na sexta-feira (20) e no sábado (21), devido as medidas de prevenção. O comunicado ainda afirma que a decisão pode se estender devido ao avanço do vírus na capital amazonenses.

"Essa decisão pode se estender nas semanas seguintes dependendo do aumento do número de casos confirmados em Manaus. Disponibilizaremos álcool em gel 70% em vários pontos do bar, como banheiros, balcão e aixa. Redobramos a atenção da higienização do pub. Nossos funcionários seguem o padrão sanitário exigido e estão sendo orientados e monitorados para que ninguém trabalhe em qualquer dos sintomas do covid-19", anunciou no comunicado.

Cat Pub (atividades suspensas)

Próximo ao La Casa Pub, a casa noturna Cat Pub, localizado na rua R, bairro Aleixo, suspendeu as atividades a partir desta quarta-feira (18) respeitando as medidas exigidas pelo Ministério da Saúde.

O Cat Pub emitiu nota informando suspensão durante período determinado | Foto: Divulgação

“Ciente da atual situação de pandemia do coronavírus, por medidas de prevenção o Cat Pub estará suspendendo suas atividades a partir desta quarta, 18 de março durante tempo indeterminado. Prezamos muito pela saúde de nossos clientes e colaboradores e aguardamos ansiosamente por dias melhores”, comunicou em nota.

Axerito Bar (sem pronunciamento)

A grade de programação do Axerito Bar, localizado na rua Tirza Carvalho, bairro Aleixo, que conta com o "Mei de Semana" na quarta-feira (18), o "#NossaQuinta" na quinta-feira (19), "Pé de Serra" na sexta-feira (20), o "Axeritou" no sábado (21) e o "Rastapé do Axerito" no domingo (22) permanece em atividade.

Apesar do CEO do Axerito Bar também estar presente na reunião da Asseam, até o fechamento desta matéria não foi emitido nenhum comunicado a respeito das medidas de prevenção adotadas pela casa noturna.

Caritó Bar e Restaurante (sem pronunciamento)

O bar e restaurante Caritó, localizado na avenida Via Láctea, no conjunto Morada do Sol, até o momento não se proununciou a respeito da paralisação ou não da grade de programação.

O bar e restaurante Caritó ainda não se pronunciou a respeito | Foto: Divulgação

Na quarta-feira (18), acontece o "Quartou" com a presença dos cantores Uendel Pinheiro e Prata Filho; no dia seguinte o Caritó recebe a dupla João Victor & Rodrigo e o cantor Daniel Trindade no "QuintaSerta", na sexta-feira (20) acontece o "Sambanejo" com Jyou Guerra o Grupo Cacildis e finalizando a programação o Caritó recebe o Cangas do Forró e o Forró Peneirado no "Pé de Sábado".

Espaço Carioca Bar (sem pronunciamento)

A casa noturna de samba e pagode “Espaço Carioca Bar”, localizada na rua Libertador, bairro Nossa Senhora das Graças, também esteve presente na reunião da Asseam na última segunda-feira (16). Entretanto, até o momento não emitiu nenhuma nota a respeito da suspensão ou não da programação do bar.

O espaço ainda não comentou se o evento "Noite Carioca" com a participação do Andrézinho do grupo Molejo marcada para acontecer nesta sexta-feira (20) permanecerá na grade de eventos do bar após a orientação preventiva. O evento ainda conta com a participação dos artistas: Dani Sá, Hashtag Pagode, Prata Filho e Grupo Estrelas.

Zero 92 Lounge & Bar (sem pronunciamento)

A casa noturna Zero 92 Lounge & Bar, localizada na avenida Rio Jutaí, bairro Nossa Senhora das Graças, que funciona de terça-feira à sábado, ainda não se pronunciou a respeito de quais medidas serão tomadas devido a orientação de suspensão do Ministério da Saúde.

O Zero 92 Loung & Bar tem um evento nesta semana | Foto: Divulgação

Marcado para acontecer nesta quarta-feira (18) a partir das 19h, a abertura da nova temporada do “Pagodela” com o evento “Loka Tentação 16 anos” que comemora o aniversário do grupo permanece na agenda da casa noturna. Ainda não há informações se o evento será suspenso ou se as atividades de funcionamento da casa serão suspensas nos demais dias.