Músicas para quarentena: banda Boogarins lança 'Fefel 2020'

Os últimos anos foram frutíferos para eles, principalmente se levar em conta que até o fim de 2013 o Boogarins não havia nem pisado fora do país. O grupo se apresentou nos principais festivais do mundo, como Coachella, Primavera Sound, South by Southwest. Rock in Rio Brasil e Lisboa, entre outros.

Entre 2016 e 2018, o Boogarins gravou seus últimos dois discos no Texas (Lá Vem a Morte, 2017 e Sombrou Dúvida, 2019), processos que aconteceram tanto em estúdio quanto numa casa (chamada por eles de Manchaca, nome da rua onde a casa ficava).

“No início desse processo, em 2016, iriamos fazer uma residência no Hotel Vegas em Austin. Tocar todo sábado lá durante um mês e gravar material novo na casa onde ficaríamos por quase dois meses. Moramos juntos em uma casa que ficava distante do centro, não tinha internet e onde tínhamos o dia todo para produzir ou ficar à toa. Nesse ano foram quase cinco meses seguidos nos Estados Unidos entre shows e essas gravações no nosso home/studio texano, começando com uma turnê de abertura para o Andrew Bird por palcos clássicos da costa leste norte americana e outra por clubes da costa oeste com banda sueca Dungen”, conta Fefel.

Em uma dessas turnês, que acabava em Portland, ele se presenteou com um pequeno violão de nylon que desse para carregar por aí. Apesar da sua pequenez, o violão ficou em Austin por dois anos, já que a bagagem extra que teria que pagar era mais cara que o violão.

Um ano depois veio “Tanta Coragem”, num quarto de hotel onde ele dormia com Markola, tour manager e amigo gringo. “Gravei os acordes e balbuciei melodias. Nesse dia meu inglês falhou em uma conversa com Mark e coloquei na letra o que eu tentava dizer para mim mesmo. Voltamos pra Austin para gravar, dessa vez em estúdio, as primeiras sessões do que seria para o Sombrou Dúvida e essa demo ficou no meu computador por uns dias. O ócio do artista que cultivávamos lá me permitiu acabá-la”, complementa o músico.

Já em 2018, ano das últimas sessões do Sombrou Dúvida, Benke foi convidado para uma espécie de residência artística por dez dias em Berlim e de lá trouxe um presente para cada um dos Boogarins restantes. Discos de vinil para Ynaiã, um livro para Dinho e uma Kalimba de 4 notas para Fefel. Era a primeira viagem que ele fez sem a banda, da qual voltou visivelmente abalado.

“Ao me entregar o presente ele encomendou uma música. ‘Inocência’ é a encomenda, um loop de dois acordes do violão pequeno, onde a kalimba e a melodia fazem a função de separar as partes da música. Uma canção lúdica e singela. Mostrei a música e meus amigos choraram muito, disseram que a banda não iria gravar aquela demo nunca. Benke me disse que tinha muitos planos para me ajudar a realizar meu sonho, que é o sonho de ser importante. Este ano meus amigos acharam que era o meu ano, 2020, o ano em que faço 30 e meu cabelo cai”, diz Fefel.

“Tanta Coragem” e “Inocência” compõem o compacto Fefel 2020 que antecede o álbum de outtakes Manchaca que a banda lança em breve. Os dois singles estarão disponíveis inicialmente para streaming/download apenas no site da banda.

Em razão da pandemia ocasionada pelo Corona Vírus, os shows marcados em São Paulo, Goiânia e Uberaba foram adiados. Em breve, serão divulgadas as novas datas.

*Com informações da assessoria.