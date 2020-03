Coronavírus: shoppings de Manaus devem mudar horários de funcionamento

Manaus - A situação de contingência para prevenção ao coronavírus já afetou vários eventos em âmbito nacional e mundial, como festivais e estreias internacionais. Em Manaus, os estabelecimentos se preparam para seguir as mesmas medidas de prevenção. Na última quarta-feira (17), alguns bares e casas noturnas da cidade anunciaram suspensão de atividades, e o Shoppings deverão ser os próximos afetados.

Os principais centros de compras começaram a divulgar informações sobre mudança e redução de funcionamento nos estabelecimentos, assim como a adoção de rotinas de limpezas mais rígidas e disponibilização de álcool em gel nos locais de circulação.

A assessoria da Federação do Comércio de Bens, Serviços, e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio AM) informou que ao decorrer desta quarta-feira (18) estará em reunião com os empresários para alinhar as possíveis mudanças de funcionamento e estratégias em decorrência do impacto econômico, que a redução pode afetar os estabelecimentos.

Funcionamento dos Shoppings de Manaus começou a ser afetado | Foto: Divulgação

Confira abaixo a listagem dos Shoppings de Manaus que informaram mudanças no funcionamento até o momento:

Manauara Shopping

Em nota, a assessoria do Manauara shopping informou que manterá o funcionamento com horário reduzido, das 12h às 20h, a partir desta quarta (18).

‘’O shopping vem intensificando, desde fevereiro, a rotina de limpeza e higienização dos espaços comuns e do sistema de ar condicionado central. Houve ainda reforço nos pontos de uso de álcool em gel nas praças de alimentação e próximo aos banheiros’’, informou a assessoria sobre os cuidados que o Shopping adotou em relação à rotina de limpeza.

Para apoiar as instituições de saúde na disseminação de informações sobre os cuidados na prevenção do coronavírus, o empreendimento também implementou uma campanha de conscientização para clientes e lojistas.

Shopping Studio 5

Medidas visam reduzir circulação de pessoas e proliferação do vírus | Foto: Divulgação

O Shopping Studio 5 informou a adoção de horário reduzido, das 12h ás 20h, a partir desta quarta-feira, para as lojas que optarem pela opção. ‘’A abertura no horário reduzido é opcional de cada loja, e manteremos assim até segunda ordem’’, comunicou a assessoria.

O Shopping reforçou que está acompanhando a situação do COVID-19 no Amazonas e seguirá atualizando os consumidores de quaisquer mudanças no empreendimento.

Shopping Plaza

A assessoria do Shopping informou que, até o momento, o funcionamento segue normalmente. ‘’A gestão do estabelecimento está em reunião para definir os próximos passos e qualquer mudança no horário será informada previamente’’, informou a assessoria.

Amazonas Shopping

O Amazonas Shopping informou que funcionará em horário normal nesta quarta-feira. O centro de compras também reforça que está acompanhando as orientações dos órgãos de saúde e que segue analisando o cenário.

Demais estabelecimentos

Os Shoppings Via Norte, Millenium, Ponta Negra, Sumaúma Park Shopping, São José e Via Norte informaram que estão com funcionamento normal nesta quarta-feira e que quaisquer mudanças serão informadas posteriormente após reunião com organizadores e gestores dos estabelecimentos.

