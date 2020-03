Shows online de cantores brasileiros vão entreter público em casa

A quarentena causada pelo Covid-19 está deixando muitas pessoas em casas, sem muitos planos de ação. Pensando nisso, a gravadora Universal Music no Brasil irá promover um grande show online reunindo diversos artistas em uma live diretamente de suas casas, como forma de entretenimento, a partir do dia 20 de março.

Nomeado como Festival Música em Casa, a programação, que inicia suas transmissões nesta sexta (20), se estenderá até o dia 29 deste mês com lives todos os dias entre 19h e 21h30, no Instagram @festivalmusicaemcasa, criado especialmente para a ocasião.

Sabrina Sato será a grande anfitriã do show de abertura. Todos os dias serão cinco atrações diferentes, cada show com 30 minutos de duração. Na primeira noite, o festival terá apresentação da cantora Sandy, do grupo Mar Aberto, da banda Maneva, do cantor Michel Teló e do grupo Cortesia da Casa.

O line-up também traz outros artistas do universo musical brasileiro como Di Ferrero, cantor que está isolado em casa tratando do coronavírus, Atitude 67, Jão, Melim, Vitão, Projota, Léo Santana, As Bahias e a Cozinha Mineira, Clau, Luísa Sonza, Day, Gabily e Tropkillaz e muito mais.