Cinemas de Manaus suspendem atividades por conta do coronavírus

A suspensão é por tempo indeterminado | Foto: Divulgação

Manaus - O coronavirus vem causando impactos profundos em todo o mundo, para evitar o avanço do contágio, os cinemas de Manaus suspenderam as atividades a partir desta quinta-feira (19), por tempo indeterminado. Amazonas conta com três pessoas infectadas pelo Convid-19, segundo o último boletim divulgado pelo governador Wilson Lima e pelo secretário de saúde do Estado Rodrigo Tobias.

Com 26 salas, o Cinépolis conta com complexos no Shopping Ponta Negra, Millenium e Manaus Plaza. Já o Playarte tem 10 no Manauara Shopping, enquanto Cinemark no Studio 5 e UCI no Sumaúma Park Shopping possuem oito. Cine Araújo com seis salas no Shopping Manaus Via Norte e Kinoplex no Amazonas Shopping com cinco.

Casarão de Ideias, localizado na rua Barroso, no Centro da cidade, também suspendeu as sessões. Apenas o café seguirá com o funcionando no local.

Algumas redes imitiram nota sobre as suspensões. A UCI Cinemas afirmou que a medida tem o objetivo de preservar a saúde e o bem-estar não apenas de clientes e colaboradores, mas também da coletividade de forma mais ampla.

“Ao longo dos anos, nos empenhamos em levar arte, entretenimento e alegria às pessoas. Nesse momento de grave responsabilidade social, não poderíamos nos opor aos esforços públicos de controle da pandemia e restabelecimento da normalidade. Reafirmamos nosso compromisso de retomar as sessões de exibição no menor intervalo possível”, diz a nota.

A rede Cinépolis lamentou, mas também afirmou que no momento o mais importante concentrar esforços para reduzir a velocidade de disseminação do vírus. “Nesse cenário de força maior, infelizmente, se torna inevitável o fechamento provisório das salas de cinema em todo o território nacional”.

O Cinemark, que possui um quarto das suas salas na cidade de São Paulo, epicentro da doença no Brasil, também se pronunciou. “Diante da situação do coronavírus no País, a Cinemark informa que, em função dos esforços para a contenção da Covid-19 e seguindo a decisão de autoridades estaduais e municipais, estamos suspendendo as nossas operações temporariamente”, diz o comunicado da empresa.

Seguindo as determinações das autoridades para prevenção do aumento de casos do Coronavírus (Covid-19), a Centerplex Cinemas também está suspendendo o funcionamento de todas as suas unidades até que situação volte à normalidade, de acordo com comunicado oficial. A ordem vale para todos os parceiros da empresa.