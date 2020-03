Veja 10 filmes e séries para se distrair na quarentena

Manaus - Com a necessidade de permanecer dentro de casa e sem a opção de roteiros pelas ruas, o período de retiro pode ser divertido no começo, mas depois de um tempo pode começar a ser entediante. Pensando nisso, o Portal EM TEMPO preparou uma lista de indicação de 10 filmes e séries para acabar com o tédio durante esse tempo de quarentena.

Com opções para toda a família, a seleção conta com séries de drama, filmes de ação, animações infantis, comédias românticas e promete agradar todos os gostos, além de serem perfeitos para assistir sozinho ou em dupla. Todas as opções estão disponíveis na Netflix.

Brooklyn Nine-Nine – Comédia

Comédia Brooklyn Nine-Nine | Foto: Divulgação

A comédia acompanha a rotina agitada de uma delegacia de polícia em Brooklyn, Nova York, com a chegada de um novo capitão rígido. Na série, a equipe de detetives acaba mudando seu dia-a-dia e o irreverente grupo se diverte enquanto solucionam crimes e prendem bandidos.

Cada episódio da série humorística dura apenas 20 minutos, o que torna a opção perfeita para maratonar se você prefere uma pedida mais leve e fácil de assistir. Brooklyn Nine-Nine também foi muito aceito pelo público e pela crítica, sendo uma das séries mais vistas na Netflix em 2019 e ganhadora de prêmios de peso como o Emmy e o Globo de Ouro.

O Contador – Ação

Estrelado por Ben Aflleck, o filme relata a trajetória de um contador com uma síndrome que limita suas habilidades sociais e o faz ter sensibilidade a ruídos. Diagnosticado com autismo, desde criança sofre com essas dificuldades, mas na vida adulta se torna um contador extremamente competente e com facilidade para lidar com números.

Filme ''O Contador'' | Foto: Divulgação

Recrutado para trabalhar em um escritório numa pequena cidade, ele começa a vistoriar livros contábeis para uma organização criminosa, o que pode colocar a vida dele e das pessoas próximas em risco. O filme de gênero ação e suspense tem classificação indicativa de 14 anos.

Modo Avião – Comédia Romântica

O filme narra a vida de Ana, interpretada por Larissa Manoela, uma jovem que recebe a proposta para virar influenciadora digital de uma grande marca. Fascinada pela oportunidade, ela dedica todo o tempo para o novo trabalho, mas percebe que o que deveria ser uma boa oportunidade acaba se tornando algo nocivo para sua vida.

Viciada em redes sociais, Ana acaba sofrendo um acidente de carro ao dirigir e utilizar o celular, o que a leva a deixar a posição de influenciadora e passar um tempo com o avô no interior da cidade, onde começa a se ‘’desintoxicar’’ da vida virtual.

Filme ''Modo Avião'' | Foto: Divulgação

Modo avião é uma comédia romântica bem gostosa de se assistir, e se tornou o filme de língua não-inglesa mais visto da história da Netflix.

Shaft – Ação/Comédia

Samuel L. Jackson interpreta Shaft, um detetive anti-heroico que recebe a visita do filho afastado pela mãe desde a infância, mas que após a morte suspeita de um amigo, procura a ajuda do pai para solucionar o caso.

O filme é baseado em um livro que leva o mesmo nome e já recebeu outras versões em 1971 e 2000 antes de ser produzido também pela Netflix.

Filme ''Shaft'' | Foto: Divulgação

A viagem de Chihiro – Fantasia

Nesta animação, a família toda pode assistir a viagem de Chihiro ao se mudar para uma nova cidade. Ao pegar um atalho para casa, Chihiro e os pais acabam se perdendo e entrando em um túnel onde se deparam com uma cidade vazia e um restaurante com um banquete sem ninguém para degustar. Pouco após explorar a cidade, Chihiro encontra porcos no lugar que deveriam estar os pais. Desesperada, a criança tenta fugir inutilmente, pois percebe que terá que ficar na cidade fantasma e lutar junto com criaturas estranhas para salvar seus pais e voltar para casa.

O filme foi bastante aclamado pela crítica internacional e recebeu um Óscar na categoria de Melhor animação em 2003.

Inacreditável – Drama

A série conta a história de uma jovem ao denunciar um estupro que não deixou marcas e nenhuma pista do crime, e começa a ser acusada de realizar uma denúncia falsa para ganhar atenção, ao mesmo tempo que duas detetives investigam em outra cidade série de casos de estupro onde não há vestígios.

Série ''Inacreditável'' | Foto: Divulgação

O roteiro é baseado no livro ‘’Falsa acusação: Uma história verdadeira’’ e traz 8 episódios na minissérie original da Netflix.

Garota Exemplar – Suspense/Drama

Baseado em romance do mesmo nome, a trama acompanha a vida do casal Amy e Nick Dune desde o primeiro encontro até o desaparecimento de Amy. A história inicia no aniversário de cinco anos de casamento do casal, quando a esposa desaparece em um cenário suspeito.

Com a repercussão nacional do caso e com comportamentos suspeitos de Nick, o homem é apontado como o principal suspeito do crime pela mídia e pela polícia. Recebendo informações estranhas que a própria esposa deixou, Nick investiga o paradeiro da mulher para provar sua inocência e descobrir a verdade sobre o que aconteceu.

Divertidamente – Animação

Filme ''Divertidamente'' | Foto: Divulgação

A animação mostra como funcionam as emoções de Riley, uma garota de 11 anos de idade que acaba de se mudar para uma nova cidade e enfrenta diversas situações diferentes em sua nova casa.

A animação da Disney é a pedida perfeita para assistir em família e pode ser um grande norteador para os filhos, já que diretor do filme informou que produziu a obra ao perceber as mudanças de humor da filha, e no decorrer do roteiro consultou vários psicólogos para ajudar o público a receber a mensagem que o filme transmite: entender melhor seus sentimentos.

Narcos – Ação

Com o ator brasileiro Wagner Moura protagonizando a série original da Netflix, Narcos conta a história verdadeira do narcotraficante Pablo Escobar, que lidera o Cartel de Medellín na Colômbia em meio a propagação de cocaína nos Estados Unidos e na Europa, e a missão de dois agentes do Departamento de Prevenção ao Narcotráfico para capturar e matar Pablo Escobar.

Série ''Narcos'' | Foto: Divulgação

Conhecido por ser um homem de família e próximo da comunidade, a série retrata com realismo a trajetória de um dos maiores narcotraficantes do mundo na obra que foi bem recebida pelo pública e pela crítica.

Toc Toc – Comédia

O filme reúne um estranho grupo de pessoas com Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) na espera de um médico atrasado. Enquanto esperam pela consulta, eles têm que lidar com as peculiaridades e compulsões de cada um e tentam passar o tempo até a chegada do médico.

A comédia é adaptação de uma peça francesa e promete boas risadas ao público.