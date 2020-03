Quarentena: 20 indicações de delivery para aproveitar em Manaus

Manaus - Como forma de fortalecer o trabalho de entregadores e restaurantes locais, alguns aplicativos de delivery estão com promoções para quem pedir seu lanche pela plataforma. Os aplicativos estão oferecendo entrega grátis e descontos especiais e o período de quarentena é ideal para provar novas opções gastronômicas de acordo com o que seu bolso permitir, e o melhor: sem sair de casa.

O Portal EM TEMPO Tempo listou algumas opções de restaurante para testar seu paladar, todas as opções realizam a entrega grátis com pedido mínimo de R$20 reais pelo aplicativo Uber Eats, confira:

Castelo de Açúcar

Para quem não consegue ficar sem doces, o Castelo de Açúcar oferece vários tipos de bolos, cremes, tortas, biscoitos e sobremesas em geral que irão agradar até o mais exigente dos paladares.

Edi Sabor Natural

Para quem não come carne, há também uma opção de restaurante vegetariano para matar a fome: é oferecido filé de soja, escondidinho de berinjela, estrogonofe de tucumã e opções com frutas.

MP Grelhados

O restaurante oferece um leque de opções de carnes e peixes. Entre picanha, contra-filé, maminha, pirarucu e tambaqui, você pode escolher pratos e combos que melhor se encaixem no seu gosto.

| Foto: Divulgação

Papitos Restaurante

A comida caseira que todo mundo gosta não precisa que você levante da cama para ser feita. Você pode escolher entre aquela feijoada, bife acebolado, e vários outros pratos brasileiros.

Café Monet

Com opções de café da manhã e pratos executivos, o restaurante pode fazer parte tanto do seu café da manhã, do almoço, do lanche ou da janta com opções de comidas tipicamente brasileiras e café regional.

Clube do Peixe

Quem não abre mão de comer um bom peixe pode esperar ótimas opções neste restaurante: Pacú, Tambaqui, Pirarucú, Jaraqui e Sardinha são alguns dos peixes que você pode receber em casa.

Tradição do Sul

Você não precisa sair de casa para conhecer o tempero de outros estados, a tradicional carne do Sul em suas várias opções pode ser pedida pelo restaurante, que oferece também a opção de rodízio em casa.

Peixaria e Camarão

Que tal comer frutos do mar por um preço especial? O cardápio do restaurante oferece pratos executivos com vatapá de camarão, rabada e caranguejo. É a hora de experimentar comidas típicas sem sair de casa.

| Foto: Divulgação

Faceburg

Os adorados hambúrgueres e sanduíches não precisam deixar sua dieta no período de quarentena, a lanchonete oferece combos especiais para quem quiser matar a vontade de um x-salada ou de um kikão.

Livre Leve

Se você não está disposto a sair da dieta e prefere opções de comidas mais saudáveis, esse restaurante oferece pratos low carb e livre de alérgenos, substâncias que podem causar reações alérgicas, como yakissoba, lasanha de berinjela e omelete.

Mix Food

Deu vontade de provar comida japonesa? O Mix Food oferece combinados de sushi e promoções de yakisoba para quem quiser provar alguma coisa diferente, além de oferecer também sopas e pratos variados.

Santé Express

Com opções de refeições saudáveis, sem glúten, sem lactose, e sem alérgenos, o restaurante oferece pratos fit e você tem a opção de preparar o próprio pedido, escolhendo os ingredientes e tamanho da porção.

Smash Beef

Se você quer experimentar um tipo diferente de hambúrguer artesanal, esse é o lugar. Os sanduíches que levam tucumã, molho barbecue, picles, mostarda e ingredientes ao seu gosto, além da lanchonete oferecer sobremesas e entradas.

Pizza 66

Quem ama pizza não precisa abrir mão de sua paixão durante a quarentena, a pizzaria tem promoções de pizzas salgadas e doces, além de oferecer calzone opções de bebida para acompanhar.

Tarantella

Opções de massa é o que não faltam no restaurante Tarantella, oferecendo pizzas, lasanhas, espaguetes e pratos de macarrão, o restaurante promete matar sua fome com preços amigáveis.

Sushi Manaus

Um bom sushi não pode fazer falta durante o período em casa, por isso, o Sushi Manaus tem combos com vários tipos de combinados para matar sua fome, com skin, sashimi, niguiri e vários outros.

Pizzaria borda recheada

Para quem quer experimentar uma pizza um pouco diferente, a opção com borda recheada é uma boa pedida: você pode escolher o sabor tradicional da pizza e também pode escolher se quer adicionar borda recheado com sabores como catupiry, cheddar e muçarela.

Veraneio

Opção de fast food é o que não falta com os sanduíches desta lanchonete, os hambúrgueres com carne artesanal e combos com batata frita e bebida vão deixar você com água na boca.

Los Pasteles

Quem não resiste a um pastelzinho com um suco? Nessa pastelaria você tem a opção de sabores especiais como atum, bacalhau, camarão e carne de sol, e para acompanhar, Los Pasteles oferece também combo de pasteis e bebida.

Espaço kebab

A hora de experimentar uma boa comida árabe é essa! Se você nunca comeu, vale a pena provar pela primeira vez um kebab, um beirute ou um wrap de kafta e conhecer temperos diferentes da sua casa.