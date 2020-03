Marcella Bártholo participa de festival virtual durante quarentena

| Foto: Divulgação

Manaus - A recomendação dos órgãos de saúde para as pessoas permanecerem em casa, para prevenir-se do novo coronavírus, tem motivado uma onda de solidariedade entre os artistas, que estão produzindo uma série de conteúdos direcionados aos fãs, como o projeto "Festival Cantágio Musical", que a atriz e cantora amazonense Marcella Bártholo, que hoje mora no Rio de Janeiro, está engajada.

A iniciativa que reúne seis artistas do teatro musical por noite, em live no Instagram @festivalcantagio. Eles cantam e batem papo com os seguidores, reforçando a importância de seguir as recomendações dos órgãos de saúde.

As lives acontecem de quinta-feira a domingo, sempre a partir das 19h, horário de Manaus, enquanto durar o período de quarentena. Marcella já se apresentou esta semana e pretende voltar toda vez que for solicitada. “Essa é uma forma de ajudar uns aos outros e reforçar a importância de estarmos todos unidos nesse momento", ressaltou.

Marcella conta que, nesse período de quarentena, também tem aproveitado para compor e estudar bastante. Antes da recomendação para que a população ficasse em casa, ela estava se preparando para estrear os espetáculos Brilha La Luna, em São Paulo, e O Mágico de Oz, no Rio de Janeiro.

Seguindo as recomendações das autoridades de saúde e como medida de segurança e pensando no bem-estar do público e das pessoas que trabalham na equipe de organização e produção, os espetáculos foram suspensos.

“O mais importante, nesse momento, é cuidar da sua saúde e das pessoas que você gosta, principalmente, as que fazem parte dos grupos de risco. Se cada um fizer sua parte a gente vai voltar à vida normal mais rápido. Todo artista quer estar no palco, junto com seu público, mas agora é hora de ficar dentro de casa e pensar em todas as pessoas que você pode ajudar com essa medida simples”, conclui.

Marcella também diz que se colocou à disposição de vizinhos e amigos que fazem parte do grupo de risco para ajudar no que precisarem. "Peço a todas as pessoas que puderem que façam o mesmo", disse.

A Carreira

Marcella diz que a música, a dança e o teatro são suas grandes paixões. “Não consigo me imaginar no futuro, deixando de fazer alguma dessas coisas”. No ano passado, ela atuou em produções teatrais que alcançaram sucesso de público e crítica, no Rio de Janeiro, como o musical Fame (por duas temporadas), Peter Pan, Cartas para Gonzaguinha, Aconteceu de Acontecer Assim e Despertar da Primavera, além da primeira temporada de Brilha La Luna.

