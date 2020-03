BBB20: Thelma revela quem pretende indicar ao paredão neste domingo

Thelma conversando com Gizelly | Foto: Reprodução

A líder Thelma terá a missa de indicar alguém direto para o Paredão sem direito a Bate e Volta, na noite deste domingo (22). A sister já deu indício de quem será escolhido.Em conversa com Gizelly, que acredita que será a mais votada, Thelma revelou a lista de prioridades.

“O Dani já está no Paredão. A Flay é provavelmente a minha indicação. As três pessoas que eu voto aqui seriam a Flay, a Mari e o Prior. Só que entre votar no Prior, e na Flay, eu tenho muito mais problema com a Flay do que com o Prior”, adiantou.

Resta saber quem será a indicação de Rafa, a anjo da semana. Daniel está no paredão por ser o primeiro a sair da prova do líder. Ele disputa o Bate e Volta com o mais votado da casa e com quem esse mais votado puxar também.