Cantor Fábio Júnior é internado em SP após sentir falta de ar

O cantor deve ficar hospitalizado por tempo indeterminado até que todos os exames sejam concluídos. | Foto: Instagran

O cantor Fábio Jr., de 66 anos, está internado no Hospital Albert Eintein, em São Paulo, desde domingo (22). As informações são do Jornal O Dia.



Ainda de acordo com o jornal, o artista estava em casa quando passou mal e ligou para seu médico de confiança, o infectologista David Uip, profissional que está sendo porta-voz da pandemia no Brasil. O médico achou melhor que Fábio fosse levado ao hospital.

O veículo entrou em contato com a assessoria de imprensa de Fábio, que disse que ele fez ressonância, teste do coronavírus e exame de sangue e que o cantor teria testado negativo para a doença.

O cantor deve ficar hospitalizado por tempo indeterminado até que todos os exames sejam concluídos. Assim como os demais artistas, seus shows foram cancelados desde que as autoridades decidiram que não devem ser realizados eventos com aglomerações como medidas preventivas ao Covid 19.

Ainda não há mais informações sobre o estado atual de saúde de Fábio Júnior.