Frozen 2: Animação da Disney está disponível no NOW

Já está disponível no NOW a animação que alcançou a maior arrecadação em bilheteria de todos os tempos: Frozen 2. A Claro, por meio da sua plataforma de vídeo on demand, aposta na estreia do filme que encantou a criançada do mundo inteiro e que, agora, vai estar mais perto de toda a família para curtirem em casa.



As irmãs Elsa e Anna querem descobrir o motivo pelo qual a primogênita nasceu com poderes mágicos. Ao lado de Kristoff, Sven e do simpático Olaf, elas embarcarão em uma perigosa, mas inesquecível jornada.

E, para quem quer relembrar as aventuras anteriores dessa turma que vive no encantador reino de Arendelle, a Claro ainda disponibiliza o longa “Frozen: Uma aventura congelante” – que recebeu o Oscar de melhor animação – e também os curtas-metragens “Olaf: Em Uma Nova Aventura Congelante De Frozen” e “Frozen - Febre Congelante”.

Todos os conteúdos do NOW podem ser acessados pelos clientes da Claro pelo site ou app para dispositivos móveis. Assinantes do pacote de TV da operadora também assistem pelo canal 1 do controle remoto.

Quem tem plano móvel pós-pago da operadora conta com o Extraplay, uma franquia de dados exclusiva que permite aproveitar filmes e séries no NOW, com mais conforto no uso da sua internet móvel. O Extraplay dobra a quantidade de dados do plano, para uso exclusivo nos aplicativos de streaming de vídeo compatíveis com a funcionalidade, incluindo o próprio NOW, YouTube, Claro vídeo, Netflix.

*Com informações da Assessoria