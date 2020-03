La Casa de Papel e Tubarão: confira lançamentos da Netflix em abril

La Casa de Papel: Parte 4 estreia em abril na Netflix | Foto: Divulgação

Manaus - Os novos títulos que entram para o catálogo da Netflix em abril chegam em boa hora para o público que precisa ficar um período em casa, devido ao avanço do coronavírus. As novidades contam com várias séries, filmes e documentários aguardados pelo público.

Um dos mais esperados é La Casa de Papel, que, além da quarta temporada, ganha um documentário contando os bastidores da produção espanhola que ganhou fãs em todo o mundo. A sequência da série estará disponível no dia 3 de abril.

A plataforma também irá disponibilizar filmes clássicos como Forrest Gump, Clube dos Cinco e Tubarão, entre outros títulos.

Confira os destaques e a lista completa dos filmes e séries:

Destaques

La casa de papel: Parte 4 - 3 de abril

O plano do Professor sai do papel e põe vidas em risco. Agora, os ladrões terão de encarar inimigos dentro e fora do Banco da Espanha.

La casa de papel: O Fenômeno - 3 de abril

Entenda por que, no mundo todo, La Casa de Papel causou uma onda de entusiasmo por um grupo carismático de ladrões e o seu mentor, o professor.

The Walking Dead: Temporada 9 - 15 de abril

Com o fim da guerra, Rick espera que os sobreviventes consigam superar as diferenças. Mas o perigo vem de todos os lados e ameaça a paz recém-conquistada.

Ponto Cego: Temporada 4 - 11 de abril

O agente do FBI Kurt Weller segue pistas escondidas nas tatuagens de uma mulher com amnésia para desvendar uma conspiração.

Um Senhor Estagiário - 1° de abril



Estressada com o mundo da moda, a empresária Jules (Anne Hathaway) recebe ajuda e inspiração de quem menos esperava: Ben (Robert De Niro), um estagiário viúvo e septuagenário.

Clemência - A História de Cyntoia Brown - 29 de abril

Com 16 anos, Cyntoia Brown é condenada à prisão perpétua. Mas questionamentos sobre o passado, fisiologia e a própria lei põem a culpa dela em xeque.

Séries

The Midnight Gospel - 20 de abril

Irmãos Cervejeiros - 10 de abril

Planeta Bizarro - 22 de abril

Fauda: Temporada 3 - 16 de abril

Outer Banks - 15 de abril

After Life - Vocês vão ter de me engolir - 24 de abril

The Last Kingdom: Temporada 4 - 26 de abril

Eu Nunca... - 27 de abril

Mandou Bem - 1° de abril

Cozinhando com Nadiya - 20 de abril

Receita da Boa - 20 de abril

Filmes

Coffee & Kareem - 3 de abril

Um Amor, Mil Casamentos - 10 de abril

A Grande Luta - 10 de abril

Sergio - 17 de abril

Resgate - 24 de abril

Ricos de Amor - 30 de abril

Mentiras Perigosas - 30 de abril

O Silêncio do Pântano - 22 de abril

Tigertail - 10 de abril

O Estranho que Nós Amamos - 12 de abril

Feito na América - 26 de abril

Atômica - 12 de abril

Gostosas, Lindas & Sexies - 30 de abril

Miss Simpatia 2: Armada e Poderosa - 1° de abril

Pai em Dose Dupla - 27 de abril

Pai em Dose Dupla 2 - 27 de abril

Forrest Gump - 1° de abril

Clube dos cinco - 10 de abril

Encontro marcado - 10 de abril

Tubarão - 10 de abril

Tubarão 2 - 10 de abril

Tubarão 3 - 10 de abril

Tubarão 4: A vingança - 10 de abril

Documentários e Especiais

Maurício Meirelles: Levando o Caos - 16 de abril

O DNA da Justiça - 15 de abril

Atrás da Estante - 22 de abril

Perícia Viciada - 1° de abril

Secreto e Proibido - 29 de abril