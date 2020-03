Netflix supera Disney em valor de mercado em meio à quarentena

As ações da Walt Disney despencaram em meio à pandemia de coronavírus e, com a onda vendedora, o valor de mercado da empresa agora é mais baixo do que o da Netflix, um reflexo de quais segmentos do ecossistema de mídia são favorecidos em momentos de incerteza.

No acumulado deste ano, as ações da Disney caíram mais de 40% em comparação com ganho de 9,2% da Netflix. Com base no fechamento mais recente, o valor de mercado da Netflix agora é de US$ 158 bilhões contra US$ 154,8 bilhões da Disney.

Esta não é a primeira vez que a gigante de streaming de vídeo ofusca a criadora da Casa do Mickey Mouse. A última vez foi em março de 2019, quando a vantagem durou pouco. Antes disso, a Netflix mostrou valuation mais alto por algumas semanas em meados de 2018.

*Com informações do Exame