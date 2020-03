Curta amazonense será exibido em Festival Virtual na Itália

Manaus - O International Tour Film Festival (ITFF) iniciará nesta sexta-feira (27) uma mostra virtual e gratuita na Itália, um dos países mais atingidos pela epidemia do Covid-19. O festival lançou o ITFF in Streaming, disponibilizando ao vivo para a população que vive em situação de reclusão acesso, a duas exibições diárias de documentários, curtas-metragens e longas-metragens pela página oficial do festival no Facebook, sempre às 11h e 18h.

O evento online convocou os selecionados da última edição para compor a programação da iniciativa, e um dos curtas é a ‘’A Estranha Velha que Enforcava Cachorros’’, dirigido pelo amazonense Thiago Morais, que acredita na boa intenção do festival: ‘’O convite me surpreendeu, mas é uma honra estarmos com eles nesse momento difícil’’, declarou.

Enredo

O roteiro do curta-metragem foi adaptação de um conto do livro "Mundo, Mundo, Vasto Mundo", do escritor amazonense Carlos Gomes, publicado em 1966. O livro é composto de obras da vida em Manaus nos anos 50 e 60, entre eles, ‘’A Estranha Velha que Enforcava Cachorros’’.

Lançado em 2017, o filme retrata a relação de São Sebastião com uma estranha mulher excessivamente devota à religião que pede esmola ao santo e, apesar do título forte, não apresenta violência ou maus-tratos aos animais.

Ator Emerson Nascimento | Foto: Divulgação

Thiago Morais conta que o roteiro foi produzido em 2007, e a adaptação não foi realizada antes por falta de contato com o autor para autorizar a produção. ‘’Eu tentei contato com o autor durante 10 anos. Busquei na Academia Amazonense de Letras, com vários autores e poetas, mas o único número que ele tinha disponibilizado era fixo e não existia mais’’, conta Thiago, que tinha, inclusive, avisado sua equipe que o curta não seria exibido sem a autorização de Carlos Gomes, o autor do livro.

‘’Me falavam para desistir, que eu não ia conseguir. Porém, um certo dia, conversando um amigo ele disse que conseguiria o número do Carlos Gomes’’. Depois falar com o autor do livro de contos, Thiago pôde visitá-lo e apresentar a obra feita. O produtor conta que teve grande preocupação com a fidelidade da adaptação, e ter a aprovação de Carlos Gomes sobre a obra foi um dos pontos cruciais da produção.

Thiago relata que o encontro com o escritor amazonense foi marcante. O produtor conta que ouviu uma frase de Carlos Gomes que o emocionou: ‘’Thiago, muito obrigada por resgatar esse conto, eu o escrevi há 50 anos e não lembrava mais’’.

Produção

Lu Domanne no papel de beata | Foto: Divulgação

A Estranha Velha Que Enforcava Cachorros é um filme universitário produzido como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Tecnologia em Produção Audiovisual da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) em novembro de 2017. O elenco é formado por Lu Domanne, Emerson Nascimento, Kassia Lorrane, e Adrienne Nobre.

Desde a sua primeira exibição no festival infantil Rói-Rói em 2018, o curta já percorreu cerca de 47 janelas de exibição, em várias cidades brasileiras e alguns países. O filme recebeu três prêmios na Mostra Pirarucurtas, realizada em dezembro de 2019, em Manaus, e ficou em cartaz no Cine Casarão.