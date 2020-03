Quarentena com os pequenos? Psicóloga dá dicas de atividades em casa

Período de quarentena pode deixar as crianças ociosas | Foto: Divulgação

Manaus – Em meio à epidemia do coronavírus, famílias de todo o Brasil precisaram adaptar suas rotinas para seguir as recomendações do Ministério da Saúde e evitar a proliferação do vírus. Entre as recomendações, a mais impactante foi a de evitar aglomerações, o que resultou na suspensão do funcionamento de escolas, faculdades, creches e a adoção de trabalho remoto por algumas empresas, entre outras medidas.

Com a família reunida em casa, os pais precisaram conciliar os serviços domésticos com o cuidado dos pequenos, o que pode gerar conflitos para ambos. De acordo com a psicóloga infantil Edilaine Costa, as mudanças podem deixar as crianças mais agitadas e ansiosas.

‘’É um período diferente para todos, mas é muito mais confuso para as crianças que não entendem direito o que está acontecendo’’, afirma a psicóloga.

A situação é parecida para Wivian Tananta, que trabalha como operadora de caixa e é mãe de uma criança de 3 anos. Ao entrar em férias coletiva pela empresa, ela e o marido passaram a aderir à quarentena, o que causou insatisfação no filho. ‘’Ele é acostumado a sair, receber visitas da família, brincar com coleguinhas, e com tudo isso estamos ficando só em casa. Ele fica cada vez mais agitado’’.

Reservar um tempo para brincar com as crianças é fundamental | Foto: Divulgação

Para enfrentar o período, a psicóloga Edilaine recomenda bastante criatividade aos pais: ‘’Vai exigir bastante paciência também, mas é importante inovar e olhar as possibilidades dentro de casa para fazê-los relaxarem’’, indica.

Momento de leitura

Aproveitar a quarentena é um ótimo momento para incentivar a leitura dos pequenos, diz a psicóloga Edilaine. ‘’Método ótimo para a criatividade das crianças, a leitura os ajuda também a encontrar formas de se expressar melhor e melhora o vocabulário’’, conta.

Videochamada com parentes e amigos

A tática que Wivian utilizou com o filho foi realizar videochamada com a família. Assim, ele continuaria tendo contato com os familiares, mesmo que virtualmente.

‘’Ele adorou, ficou bastante animado! A irmã dele ligou e ficaram um tempão na videochamada. Éssa a alternativa para que ambos possam matar a saudade e ainda preservar a saúde’’, conta a mãe.

Atividades ao ar livre

Para as famílias que possuem uma área ao ar livre em casa como quintal e jardim, as opções são variadas. Brincar de mangueira, fazer pinturas com tinta guache e aprender a cultivar plantas são algumas delas.

‘’É importantes também que eles gastem energia, corram, pulem. Ficar só dentro de casa pode acumular muita energia. Quem tiver a opção de fazer os pequenos brincarem no quintal é essencial aproveitar’’, diz a psicóloga.

Pintura é uma das opções de atividade para as crianças | Foto: Divulgação

Preparar receitas fáceis

A hora de fazer o almoço é uma luta? Wivian conta que arrumou um modo de fazer o pequeno cooperar. Enquanto prepara a comida, ela pede que o filho se encarregue de alguma parte simples da receita, como esmagar, misturar e amassar alguns ingredientes.

‘’Faz um pouco de bagunça, mas isso dá a sensação que está ajudando e ele tenta se empenhar, além de se divertir e se distrair’’, compartilha a mãe.

Jogos e brincadeiras

É a hora de empregar a criatividade! Dentro de casa pode haver poucas opções além dos brinquedos habituais, mas atividades como desenho, pintura em conjunto com os pais são ótimas pedidas para passar um tempo com as crianças.

‘’Jogos de montar, quebra-cabeças e jogos de tabuleiros são bons para trabalhar a mente da criança’’, afirma a psicóloga.

Wivian dá a dica de fazer atividades do cotidiano virarem brincadeira também. A hora de escovar os dentes pode se tornar um momento divertido se os pais chamarem a criança com uma canção, por exemplo. ‘’As atividades normais se tornam mais prazerosas para a criança, e fica mais fácil para nós, pais, controlar a rotina’’.