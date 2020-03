'Odeio Me Sentir Sozinho’: Konai prepara lançamento para o próximo mês

Acumulando mais de 220 milhões de plays nas plataformas digitais, Konai, que recentemente assinou contrato com a gravadora Sony Music, lançará seu novo trabalho no início da segunda quinzena de abril: ‘Odeio Me Sentir Sozinho’.

Com números expressivos, o músico de 18 anos, mais uma vez aposta na mescla de estilos para a criação de seu som. A letra, retratando cenários ‘comuns’ para os jovens, ganha vida com batidas independentes e misturas de ritmos unindo o melancólico ao agitado.

“Em ‘Odeio me sentir sozinho’, eu quis falar sobre tudo o que a gente está disposto a fazer para estarmos ao lado de alguém. Seja atravessar um mundo de dificuldades ou apenas sermos sinceros com nossos sentimentos, sem mentiras, sem fingimentos, aceitando o amor que sentimos”, comenta Konai sobre a produção musical.

Com trechos como ‘O futuro é importante, mas somos o presente’, ‘Por dentro somos gigantes’ e ‘A vida é muito sobre o que a gente está disposto a dar de nós para outra pessoa’, Konai também promove reflexões sobre a atualidade.

O jovem ganhou destaque pela identidade única em suas canções, trazendo sonoridades do Rap, R&B e Hip Hop Americano. Além de compor, o artista também produz suas músicas.

*Com informações da assessoria