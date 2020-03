Fora do BBB, Daniel assume bissexualidade e diz: “Não vou me privar"

Daniel foi eliminado no último paredão do BBB-20 | Foto: Divulgação

Eliminado do BBB 20 na última terça-feira (24), Daniel participou do programa ‘A Eliminação’, do MultiShow. Durante bate-papo com Titi Müller, ele comentou sobre sua sexualidade, revelando que é bissexual.

Além disso, se mostrou bastante à vontade para falar sobre o tema.

“Isso nunca deve ser ofensivo, todos somos seres humanos. A minha ideia é que algum dia eu posso sentir atração por mulher e outro dia eu posso muito bem sentir atração por homem. E eu não vou me privar dessas minhas atrações, do que meu coração sente. Porque a gente não sente o que tem aqui embaixo, a gente sente o que tem no coração da pessoa”, disse.

Em sua passagem no BBB 20, Daniel viveu um affair com Marcela, que assim como o brother, também já é declaradamente assumida como bissexual. Após a saída do “namoradinho”, Marcela chegou a afirmar as amigas que ele “errou o buraco” em um momento íntimo com ela na casa.