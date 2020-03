Festival online 'SiAcalme' tem participação de artistas manauaras

O Amazonas será representado pelos artistas Bel Martine, Bruno Rodriguez, Gabi Farias e o Trevo | Foto: Divulgação

A produtora cultural carioca, Emilly Krüge, organizou sua rede de contatos artístico para produzir o “SiAcalme”, um festival online que acontece nos dias 27, 28 e 29 de março, de 11h às 22h, com mais de 55 artistas e colaboradores, entre músicos e profissionais de diversas áreas.

Serão 39 horas de programação online, nestes três dias. O Amazonas será representado pelos artistas Bel Martine, Bruno Rodriguez, Gabi Farias e o Trevo. Todas as apresentações dos manauaras acontecerão neste sábado, 28, a partir das 14h30, e serão transmitidos pelo Instagram e Facebook “@festivalsiacalme” e pelos perfis dos artistas.

Para a cantora Gabi Farias, o festival é uma inciativa que vem somar para o coletivo, com as pessoas que estão em casa. Segundo Gabi, essa ideia propõe chamar atenção para artistas independentes, que precisam ser assistidos e necessitam de apoio.

“Para mim é uma maneira de não deixar as pessoas perderem a fé e a resistência nesse momento, como artista é uma maneira de também receber calma através da telinha do celular. Por isso, venham, prestigiem, se deem a chance de conhecer artistas de todo lugar. Dentro do conforto de casa”, disse Gabi.

Grupo Trevo | Foto: Divulgação

Bel Martine, com sete anos de estrada na música, ressalta que o festival oferece calma, música boa, conteúdos de aprendizado e uma maneira de garantir renda aos artistas, neste período de quarentena.

“Tô muito feliz em fazer parte de um projeto tão bonito assim, que se propõe a trazer saúde mental, musicalidade e suporte aos artistas. Serei uma das representantes do Norte, o que me deixa ainda mais animada e ansiosa”, disse Bel.

Emilly Krüger é diretora artística, fundadora do @coletivoemma e idealizadora do @festivalsiacalme. Em tempos de caos, idealizou o Festival SiAcalme com o objetivo de fomentar o mercado independente.

Para a idealizadora do projeto, Emilly Kruge, a iniciativa tem o objetivo de fomentar o mercado independente. “Estamos muito felizes com essa rede de apoio que criamos diante desse caos que estamos vivendo. Fechamos a primeira edição do Festival "SiAcalme" com mais de 55 artistas e colaboradores. Muito emocionante ver essa união com pessoas de diversos lugares do Brasil e também de Portuga”, ressaltou Emilly.

O movimento artístico está fazendo uma campanha de financiamento coletivo SOM NA TOCA. O valor total da campanha está em 45 mil reais. O valor será destinado aos artistas, colaboradores, designers e produtores de forma igualitária.

Link da campanha: https://www.somnatoca.com.br/campaigns/siacalmefestival

Evento no facebook: https://www.facebook.com/events/615196149328685/

Instagram: #siacalme Festival ❤️ (@festivalsiacalme) • Instagram photos and videos