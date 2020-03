Artistas amazonenses buscam alternativas em meio à pandemia

Os artistas recorreram às redes sociais para continuar perto do público | Foto: Desirée Souza

Manaus - O cenário que o país vivencia afetou toda a população. Em meio ao quadro preocupante, a área de entretenimento, uma das fortemente afetadas, busca formas para enfrentar o momento. Artistas amazonenses usam as redes socais para ficar próximos do público, uns fazem shows on-line e outros compartilham momentos com os seguidores.

O pagodeiro Uendel Pinheiro, dono de uma das rodas de sambas mais conhecida da capital amazonense, recorreu a uma solução para manter o público não tão perto, mas ainda fiel. Ele está realizando apresentações ao vivo todos os sábados, a partir de 20h, com duração de 2 horas, pelas redes sociais.

Uendel Pinheiro lamenta a situação | Foto: Divulgação

A medida foi o recurso que a equipe de Uendel Pinheiro encontrou para amenizar a situação, mas o cantor compartilha que o cenário não é favorável. “Essa pandemia afetou diretamente as pessoas que trabalham no ramo do entretenimento, vários artistas foram bem prejudicados’’, lamentou.

Uendel pede ao público, ainda, que não dispensem os ingressos de shows que tiveram a programação interrompida pela epidemia. “Quando você compra o ingresso do meu show favorece toda uma equipe que trabalha duro para levar cultura e entretenimento para nossa cidade. É uma indústria que gera muitos empregos e que, infelizmente, foi duramente afetada devido à pandemia”, declarou.

Para Uendel o pequeno gesto de não pedir o reembolso irá ajudar a manter esses empregos e contribuir com o ramo que enfrenta várias dificuldades.

Além disso, o cantor tem usado as redes sociais para compartilhar recomendações às fãs para que se resguardem e que só saiam de casa se for realmente necessário.

David Assayag compartilha canções e conscientiza fãs pelas redes sociais | Foto: Divulgação

O levantador de toadas do boi Caprichoso, David Assayag, conta que o cenário pegou todos de surpresa e a expectativa é que o aguardado Festival Folclórico de Parintins seja adiado, assim como os demais eventos do mesmo porte. Assayag conta com uma equipe de aproximadamente 20 pessoas que dão suporte às suas apresentações.

“É a nossa profissão e, com todos nossos shows cancelados, toda a equipe é prejudicada”, disse.

Mesmo com os abalos causados pela epidemia de Covid-19, o levantador de toadas também buscou as redes sociais para realizar apresentações on-line, além de orientar os seguidores com as medidas de prevenções.

‘’Tenho postado vídeos de trechos de canções, mas tento principalmente pedir para que as pessoas se resguardem nesse momento, quando isso passar irei buscar soluções para compensar esse período’’, afirmou.

Márcia Novo se conecta com fãs pelas redes | Foto: Divulgação

Quem está seguindo o mesmo caminho é a cantora Márcia Novo. Ela tem compartilhado com os seguidores a rotina em meio à quarentena e diz que utiliza o momento para se conectar com os fãs e amenizar a tensão. “Busco levar energia positiva ao público, conversar, compartilhar minhas novas canções, ajudando as pessoas a saírem dessa aflição’’.

Tentando não focar somente na parte ruim, a cantora diz que tem utilizado o engajamento nas redes sociais para divulgar microempreendedores e trabalhadores autônomos, que também foram muito afetados pela epidemia.

“Busco ajudar também aquela lanchonete que não pode mais abrir e começou a fazer delivery, o pequeno produtor que não recebe mais visita dos clientes. Todos eles precisam de uma força agora’’, conta. Márcia conta que todo o trabalho da equipe foi suspenso e não tem previsões para retornar.