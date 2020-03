Bruna Marquezine releva paixão por sertanejo

Bruna Marquezine é uma telespectadora assídua do BBB 20 | Foto: Divulgação

Em ritmo de quarentena como maior prevenção devido a pandemia do novo coronavírus, Bruna Marquezine é mais do que declarada como telespectadora fiel do ‘Big Brother Brasil 20’. Com a participação de Manu Gavassi, uma das suas grandes amigas disputando pelo prêmio milionário, a atriz está mais do que animada com o desempenho da cantora dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Boba quando o papo é a sister, ao que parece ela está mesmo animada para recepcionar Gavassi de volta ao mundo exterior após o fim o reality show. Bruna Marquezine está mais do que ansiosa para fazer parte da mais nova amizade construída pela competidora com Rafa Kalimann. Bastante interativa, a estrela contou que está animada em poder viver momentos ao lado das sisters.

Com as duas sendo uma das mais chamativas nas festas do reality global, com direito a danças coreografadas, muito close e charme, a atriz parece ter comprado a ideia de uma internauta em marcar o famoso ‘rolê’ com as duas e entregou sua paixão pelo sertanejo, ao qual, pelo visto, passará a participar com frequência. “Eu amo uns sertanejos. Bem no estilo dos que a Manu curte”, disparou.

Na última semana, em meio ao surto do Covid-19, Marquezine surpreendeu ao aparecer dentro de um avião com a meta de desembarcar o quanto antes no Brasil, saindo de emergência dos Estados Unidos. Nas redes sociais, ela relatou espirros e se disse confiante de que o quadro não passa de um resfriado, nada mais comparado ao coronavírus.

Com informações da Área Vip*