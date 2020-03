Campanha oferece aulas gratuitas e visita virtual a espaços culturais

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa disponibiliza, por meio do Portal da Cultura, acesso às aulas do “Praticarte” e uma visita virtual em 360 graus ao Teatro Amazonas, para quem deseja conhecer o espaço de perto. As ações fazem parte da campanha “Cultura Sem Sair de Casa”, que proporciona conteúdo para o público durante o período de prevenção ao novo coronavírus.

Por meio da aba “Cultura Sem Sair de Casa”, o visitante poderá ter acesso às videoaulas de teclado, violão e desenho, que fazem parte do projeto “Praticarte”. As aulas, que foram produzidas pelo Núcleo de Audiovisual da Secretaria, são ministradas por instrutores do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. No total, são mais de 50 aulas gratuitas para o público.

“Esta é mais uma medida para que o público tenha acesso à cultura dentro de suas casas, nesse momento em que precisamos nos prevenir contra a propagação da Covid-19. As aulas do ‘Praticarte’ são para todos que queiram aprender mais sobre estes instrumentos e sobre a prática do desenho, e fazem parte da missão do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, de levar cultura a todos” explica o secretário Marcos Apolo Muniz.

''Praticarte'' oferece aulas de teclado, violão e desenho | Foto: Divulgação

Visitas virtuais

Com os espaços culturais fechados e a recomendação de ficar em casa, a visita virtual se torna uma alternativa para quem quer conhecer melhor os patrimônios históricos. Também na aba “Cultura Sem Sair de Casa”, do Portal da Cultura, o visitante poderá iniciar o tour e passear pelo Salão Nobre e pelo palco do Teatro Amazonas.

“Em breve, também teremos a visita 360° ao Centro Cultural Palácio da Justiça, assim como vídeos de visitas a outros espaços culturais, para que o público possa conhecer de perto estes patrimônios históricos”, ressalta o secretário Marcos Apolo Muniz.

A visita em 360° também oferece informações e curiosidades sobre o espaço. Ao andar pelo Teatro Amazonas, por exemplo, o visitante pode ler sobre o “Espelho da Verdade”, o “Camarim de Cena”, a maquete de Lego do Teatro Amazonas, medidas do palco, detalhes sobre o fosso da orquestra, entre outras curiosidades.

Em breve, o Palácio da Justiça poderá receber visitas virtuais | Foto: Michael Dantas

O Portal da Cultura pode ser acessado pelo endereço: www.cultura.am.gov.br.

*Com informações da assessoria