'Nada foi decidido ainda', diz Wilson sobre Festival de Parintins 2020

O festival é considerado um dos maiores da região Norte do Brasil | Foto: Divulgação

Manaus - O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSL), declarou, nesta sexta-feira (27), que questões sobre o adiamento ou cancelamento do Festival Folclórico de Parintins 2020 , marcado para acontecer de 26 a 28 de junho, ainda não foram decididas.



"Vou conversar com os empresários envolvidos e com os presidentes dos bois. Isso deverá ser decidido nos próximos dias", disse Wilson.

A questão de adiar ou cancelar o Festival, considerado a maior festa folclórica do Norte do Brasil, foi levantada após a primeira morte fatal do novo coronavírus do Amazonas ser moradora da ilha tupinambarana.

O empresário Geraldo Savio da Silva, de 49 anos, morreu na última terça-feira (24), no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz, Zona Norte de Manaus. A esposa de Geraldo está sendo monitorada.

Lima já tinha declarado durante a semana que a edição do Festival desse ano é inviável acontecer no mês de junho. Ele também falou em um possível cancelamento. “As decisões serão tomadas ainda neste mês de março para saber se mudamos para outra data, final do ano ou até mesmo cancelarmos”, disse.

Procurado pelo EM TEMPO , o prefeito de Parintins, Bi Garcia (PSDB), também afirmou que a realização do Festival é incerta, e que discutirá medidas possíveis para contornar o momento. "Iremos realizar uma reunião em conjunto com o Governo do Estado do Amazonas para definir o que pode ser feito", declarou.

Várias datas estão sendo cogitadas para a realização do evento, uma delas é 15 de outubro, dia do aniversário da cidade. Entretanto, de fato, só saberemos a decisão oficial nos próximos dias.

O Festival de Parintins atrai pessoas de todos os cantos do Brasil e de alguns outros países. Por esse fato, devido ao cenário atual da doença, a realização seria uma forma de potencializar a propagação do coronavírus na cidade.

Toque de recolher

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) recomendou, na terça (24), que a Prefeitura de Parintins adote toque de recolher na cidade, entre 20h e 6h, pelo período de 15 dias como forma de controlar a proliferação do coronavírus.

Ingressos esgotados

Amazon Best, operadora oficial da festa, anunciou no dia 10 de março que os ingressos para o Festival Folclórico estavam esgotados. A procura cresceu muito em relação ao ano passado, quando as vendas atingiram 70% em maio e no início de junho ainda tinham poucos ingressos disponíveis.