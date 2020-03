‘Vinhos e Elas’ reúne apreciadoras em Manaus

A confraria ''Vinhos e Elas'' marca encontros para degustar vinhos | Foto: Divulgação

Manaus - “Esse tipo de carne é melhor apreciada com vinho tinto’’ ou “o queijo que você está degustando é melhor com vinho branco’’. Você já deve ter ouvido alguém afirmar expressões parecidas em filmes ou em restaurantes finos, mas já se perguntou o porquê?

A Sommelier Amanda Gacharná explica que isso é chamado ‘’harmonização de vinhos’’, e o objetivo é buscar o equilíbrio entre o alimento e a bebida, para que um não se sobressaia ao outro. “Encontrando a harmonia perfeita, é possível potencializar o sabor e textura que cada um pode oferecer’’, diz a sommelier.

Fundadora do empreendimento ‘’Vinhos e Elas’’, Amanda é gastrônoma com especialização em culinária italiana e sommelier internacional pela Federação Italiana de sommelier.

Ela explica que sommelier é um especialista em vinhos responsável pela recomendação e cuidado em restaurantes, hotéis ou outros estabelecimentos gastronômicos.

Amanda Gacharná, sommelier internacional e fundadora do ''Vinhos e Elas'' | Foto: Divulgação

A profissional compartilha sobre a paixão por vinhos e conta que decidiu ingressar no ramo devido ao encanto à bebida, que começou em viagens. Ao perceber como o vinho é muito valorizado em outras culturas, carregando a identidade de um povo, nasceu o desejo de estudar sobre vinhos. “Não é só beber vinhos. É beber a história e cultura de outros lugares’’, conta Amanda.

Vinhos e Elas

Unido o útil ao agradável, Amanda decidiu fundar a confraria ‘’Vinhos e Elas’’, iniciativa voltada ao público feminino, com o intuito de despertar a cultura vínica entre as manauaras e compartilhar a admiração por vinhos, comparando e trocando impressões com outras mulheres.

O primeiro encontro aconteceu em dezembro de 2018, e permanece atualmente com um volume grande de participantes com encontros mensais para apreciar vinhos.

Vinhos carregam vários costumes e tradições com eles | Foto: Divulgação

A sommelier conta que a iniciativa se tornou algo bem maior que esperava. “A primeira reunião contava com apenas 12 pessoas. Com o passar do tempo, o número foi aumentando, tive que arrumar locais maiores para realizar as reuniões e hoje contamos com mais de 100 participantes’’.

Amanda Gacharná se orgulha da atenção que a confraria recebe e defende que, além de apresentar o mundo dos vinhos para outras mulheres, os encontros as aproximam. ‘’Empoderamos mulheres e incentivamos a sororidade, as confreiras recebem apoio, união e aliança entre elas’’, afirma.

Amanda aproveita e convida a mulherada, que tem interesse em conhecer sobre vinhos, para participar dos encontros. “Seguindo nosso Instagram @vinhoseelas você pode acompanhar nossas atividades e mandar uma mensagem caso tenha interesse em participar’’.

Apesar de ser voltado a vinhos, a fundadora conta que os encontros desempenham um papel maior para as participantes. “Somos mulheres que ajudam outras mulheres e gostamos de vinhos. Aproveitamos os encontros para discutir sobre nossos negócios e incentivar cada uma em sua área’’.

Amanda Gacharná defende que beber vinho é uma arte | Foto: Divulgação

A confraria conta, entre suas participantes, com donas de casas, empresárias, enfermeiras, desembargadoras, mulheres de todas as áreas, que encontram na iniciativa uma forma de dar visibilidade aos seus negócios e criar network.

Incentivando o empreendedorismo feminino, Amanda conta que se orgulha do espaço que criou. “Por ser um cenário que era dominado por homens, assumir uma posição de destaque juntamente com outras mulheres é uma conquista’’, se orgulha.

Os encontros normalmente são em restaurantes, hotéis e bistrôs, mas a fundadora pretende inaugurar, em breve, local físico, com palestras, workshops, degustações e tudo relacionado a vinhos em Manaus.

‘’Estamos projetando um espaço de vinho, algo pequeno e aconchegante para se encontrar com amigos e degustar vinhos, queijos e geleias. Em breve, daremos mais informações sobre o novo empreendimento’’, finaliza a fundadora.