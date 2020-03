Playlist 'Ouça os artistas do Norte' está disponível no Spotify

Manaus – Os amantes da música terão a oportunidade de conhecer novas vozes e prestigiar o cenário musical amazonense por meio da lista de reprodução "Ouça os artistas do Norte’’. A playlist está disponível gratuitamente na plataforma de streaming musical Spotify, e reúne nomes como Uendel Pinheiro, Joelma e David Assayag, além de outros cantores e bandas da região Norte.

A iniciativa foi da produtora cultural Wanessa Leal, que criou a playlist com o intuito de divulgar o trabalho dos cantores e compositores do Norte, e surgiu com a necessidade dos fãs de terem acesso às faixas musicais dos artistas favoritos. Com a impossibilidade dos cantores de realizarem shows presenciais devido à epidemia do coronavírus (covid-19), a solução de Wanessa foi a criação da playlist.

‘’É uma forma de nos mantermos conectados neste período de isolamento e divulgar nossos cantores nesse momento frágil. Por conhecer e amar o trabalho da nossa região, tive a ideia de reuni-los em uma playlist para que todo o Brasil conheça o trabalho deles’’.

A produtora cultural compartilha que pretende levar a iniciativa adiante, com projetos para colaborar com os artistas e divulgar os trabalhos por meio das redes sociais. ‘’O Norte tem muita força e expressividade, pensando nisso, a criação nas redes sociais seria mais uma forma de fortalecer nossos artistas, com citações de trechos de músicas e entrevistas curtas’’.

Destaques

Márcia Siqueira, Nunes Filho e Alaídenegão são alguns dos artistas que aparecem para representar o Amazonas. O rapper Victor Xamã também é lembrado, amazonense, ele é uma das vozes que têm chamado atenção nacionalmente no cenário de hip-hop/rap.

Um dos destaques para os fãs do Festival Folclórico de Parintins são as cantigas dos bois-bumbás. O Garantido e o Caprichoso aparecem para saciar a vontade dos brincantes que não poderão ir ao evento este ano com faixas como ‘’Tom Garantido’’ e Parintins Para o Mundo’’.

Para relembrar os espetáculos da cantora Marcia Novo, músicas como ‘’Cumbia Beiradão’’ e ‘’Banzeiro’’ também fazem parte da lista de reprodução, mostrando a alegria da amazonense com ritmos de boi-bumbá e brega.

Jaloo, cantor paraense que se tornou um nome conhecido no cenário indie brasileiro é um dos prestigiados na listagem. Artistas como Gaby Amarantos, Karine Aguiar e Patrícia Bastos também fazem parte da lista de reprodução.