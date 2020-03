Andrew Jack, ator de Star Wars, morre de coronavírus

A principal participação dele foi na trilogia Senhor dos Anéis | Foto: Divulgação

O ator Andrew Jack, de Star Wars, morreu nesta terça-feira (31), por complicações respiratórias provocadas pelo novo coronavírus ( Covid-19), informou o TMZ.

O representante do ator disse que ele morreu em um hospital em Londres, na Inglaterra, afastado da esposa, Gabrielle Rogers, que está em quarentena na Australia.

Jack atuou nos três últimos filmes da franquia Star Wars como o general Ematt, membro da Aliança Rebelde, e também trabalhava como instrutor de sotaques para outros atores. Em mais de 30 anos de carreira, ele ensinou diferentes sotaques e dialetos ao elenco de franquias como Vingadores, Sherlock Holmes, O Senhor dos Anéis e Homens de Preto, entre outras, trabalhando diretamente com atores como Viggo Mortensen, Christian Bale e Robert Dawney Jr. Seu trabalho mais recente era em The Batman, novo longa do Homem-Morcego, estrelado por Robert Pattinson.

Jack atuou nos três últimos filmes da franquia Star Wars | Foto: Divulgação

Os efeitos do coronavírus na cultura-pop

Desde o começo da pandemia do coronavírus, várias áreas do entretenimento foram afetadas com o adiamento de estreias, paralisação de produções e cancelamento de grandes eventos.