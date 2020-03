Cenário cultural amazonense lamenta morte do músico Binho Lopes

Músico Robson Lopes | Foto: Reprodução/Facebook

Manaus – A morte do tecladista Robson Lopes, conhecido como Binho Lopes, causou comoção no cenário cultural do Amazonas. O músico morreu na noite de segunda-feira (30), aos 45 anos, no Hospital Delphina Aziz, vítima do novo coronavírus (Covid-19).

Músico e empresário da Banda Joy, Binho Lopes teve uma carreira bem-sucedida no ramo musical como tecladista, produtor, regente e professor de música.

Pelas redes sociais, a banda Joy lamentou a perda de Robson e agradeceu as homenagens e recordações. “Hoje ele faz parte do coral dos céus, mas estará sempre em nossos corações”, diz a publicação.

Jonilson Reis, conhecido como La Bamba, pianista da principal orquestra de música popular do Amazonas, conta que conheceu Binho na igreja e que a música os aproximou. “O tempo nos tornou grandes amigos. A alegria de Binho era contagiante. Todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo, com certeza, receberam um presente da vida’’, declarou.

Banda Joy lamentou a morte do tecladista através das redes sociais | Foto: Reprodução/Facebook

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC) emitiu uma nota de pesar lamentando a morte do músico. “Apresentamos as mais sinceras condolências a todos os familiares e amigos’’.

Carreira

Binho começou no meio musical em 1992, aos 16 anos, na Igreja Batista Missionária de Manaus, e dois anos depois recebeu aulas de piano na 2ª Igreja Batista de Manaus.

Atuou como tecladista para vários artistas do cenário gospel de renome regional e nacional, como Nelson Ned, Cristina Mel, Asaph Borba, Álvaro Tito, Armando Filho e Ozéias de Paula.

Binho traçou uma extensa carreira na área musical de Manaus | Foto: Reprodução/Facebook

No decorrer da carreira participou da banda base do Festival da Canção de Itacoatiara (Fecani), em 1998, e entrou fazendo os primeiros acordes da música tema do evento. No mesmo ano, ele ingressou no mercado de bandas de baile de Manaus com a Cocktail, lembrada até hoje como uma das melhores bandas de baile da capital amazonense.

A experiência rendeu conhecimento em vários estilos musicais e permitiu atuar em outros segmentos, como na Banda Orion, Amazon Beach, Os Especiais e Realizare. Em 2008, montou, em conjunto com o artista Emerson Galvão, o Freesom Band.

Binho era tecladista, produtor, regente e professor de música | Foto: Reprodução/Facebook

Nos últimos anos, ele desenvolveu trabalhos de produção, direção e gravação de CDs e DVDs de vários artistas, como o cantor Sertanejo Eduardo Dornellas. O músico atuou também como pianista e regente do Coral Uninorte, do Centro Universitário do Norte.