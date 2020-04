Fãs amazonenses estão ansiosos pelo show online de Jorge e Mateus

Manaus - Em tempos de isolamento social, vários artistas recorreram às redes sociais para manter a conexão com os fãs durante a quarentena causada pela pandemia do coronavírus. Não foi diferente com a dupla Jorge e Mateus . Os sertanejos farão um show online no próximo sábado (4), a partir das 20h, no canal oficial dos cantores no YouTube .

Fãs celebraram a notícia e estão ansiosos pela live da dupla, considerada uma das mais queridas do Brasil. Entre os fãs, claro, muitos amazonenses.

Fãs aguardam ansiosos pelo show online | Foto: Samuel Nune/Jorge e Mateus

Uma delas é a analista de sistemas Soraya Silva, que acompanha os sertanejos desde 2008. Ela, inclusive, é presidente do Fã Clube “Logo Eu Manaus”, criado há sete anos.

“Estou na expectativa pela Live. Eles irão cantar os grandes sucessos da carreira, com certeza, será incrível. Será uma forma de matar um pouco da saudade”, declarou Soraya.

Momentos de Soraya com o cantor Jorge | Foto: Arquivo Pessoal

Soraya já viajou para outras cidades para acompanhar shows da dupla. Ela coleciona fotos de momentos com o cantor Jorge, além de inúmeras toalhinhas que os sertanejos jogam para os fãs durante as apresentações. A última viagem foi para Brasília (DF). Ela acompanhou o show da dupla no Carnaval no Parque, no dia 29 de fevereiro deste ano.

Outra fã que está ansiosa pelo show online é a psicóloga Mayra Coelho. Ela acompanha a dupla desde 2010. “Vai fazer um ano que eles não fazem show em Manaus, o último foi no Villa Mix, em abril do ano passado. A live será uma forma de amenizar toda essa saudade. Estou louca para cantar muito com eles todos os grandes sucessos da carreira e, claro, as novas músicas, que são maravilhosas também. Amo o Jorge, sou muito fã”, declarou.

A dupla coleciona sucessos | Foto: Samuel Nune/Jorge e Mateus

Repertório

Os sertanejos pediram ajuda aos fãs nas redes sociais para escolher o repertório da apresentação. Então, o público pode esperar sucessos como “De Tanto Te Querer”, “Querendo Te Amar”, “Pode Chorar”, “Amo Noite e Dia”, “O mundo é tão pequeno, “Mil Anos”, “Fogueira”, “Coração Calejado”, “Louca de Saudade”, “Logo Eu” e os mais recentes: “Tijolão”, “Propaganda”, “Cheirosa” e “Tela Preta”.

Pedidos de fãs

No último sábado (28), Gusttavo Lima fez um show pela internet. O "Buteco em Casa" ultrapassou a marca de 10 milhões de visualizações.

A apresentação foi transmitida da fazenda do cantor, em Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia, e teve mais de cinco horas de duração.

Com certeza, após os inúmeros pedidos, a live de Jorge e Mateus também terá recorde de visualizações.