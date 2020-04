Cultura amazonense sofre impacto durante pandemia do coronavírus

Manaus - O coronavírus acertou em cheio a cultura amazonense. Devido ao isolamento social, artistas, produtores de eventos e empresas de entretenimento tiveram shows e eventos culturais cancelados e amargam o efeito do Covid-19. Com isso, o setor causou demissões e prejuízos, em alguns casos milionários.

Grandes shows, programados para acontecer entre março, abril e maio, foram cancelados. Com objetivo de encontrar uma solução para enfrentar esse momento, um grupo de artistas, que fazem parte do projeto “Mobiliza Cultura Manaus’’, criado para buscar implementações de políticas culturais no Amazonas em meio à pandemia, enviou carta à Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SEC) e à Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) propondo ações e medidas de proteção ao setor cultural.

Entre elas está a sugestão de criação de uma Comissão Especial de Cultura para diminuir os prejuízos econômicos e socioculturais causados pelo Covid-19 e o apoio a eventos virtuais que possibilitem pagamento de cachê ou premiação e ação para arrecadar ranchos e kits de higiene.

Artistas buscam alternativas para driblar essa momento | Foto: divulgação

‘’Muitas medidas vão atuar como serviço de acolhimento aos trabalhadores da cultura, que visa a captar recursos e monetizar ações e atividades cuja renda será revestida para quem trabalha no ramo e está precisando de suporte’’, conta Wanessa Leal.

As perdas em meio à situação econômica fragilizada se tornam um cenário desesperador para os artistas, que não têm previsão para retomar suas atividades.

O músico Cézar Pinheiro conta que foi um dos afetados pelas dificuldades acarretadas pela pandemia. Com renda proveniente de shows, ele afirma que a situação foi inesperada para ele e para os colegas de trabalho. "Como vamos ganhar dinheiro se não podemos trabalhar?'', questiona.

O momento de isolamento social atingiu duramente a cultura | Foto: Divulgação

Enquanto aguarda ajuda do Estado, ele recebe doações e busca ajudar pessoas na mesma situação. "Recebo ranchos, mas sei que há pessoas com a situação mais precária que a minha, que não sabem nem o que vão comer amanhã, então distribuo entre outros músicos", conta.

Outro que sente o impacto é o artista da dança e teatro Fran Martins. Ele conta que precisou adiar várias apresentações marcadas em centros e espaços culturais da cidade.

“Já é um ramo muito complicado em nossa cidade em questão de retorno financeiro, e quem não se preparou para uma situação dessa se vê sem opções”, comenta Fran, que faz parte de companhia de dança composta por oito artistas.

O espetáculo ''Efêmera'', foi adiado devido a pandemia | Foto: Divulgação

Atualmente, o artista aguarda apoio do governo e de projetos para arrecadação de recursos, e elabora possíveis apresentações virtuais. ''Esperamos conseguir algum retorno por meio de performances on-line, e contamos também que o público se interesse pelo conteúdo que iremos apresentar, tendo em vista que esta é a solução que todo artista tem que recorrer nesse momento", compartilha o artista.

Em resposta à carta, Secretaria de Cultura do Estado informou que uma comissão técnica foi criada para avaliar as propostas apresentadas. E ressalta que, apesar da classe requerer respostas imediatas, é necessário retorno responsável, com soluções cabíveis ao momento.

“Desde o anúncio do primeiro caso de Covid-19 no Estado, a Secretaria atua como articuladora, em parceria com outros órgãos do Governo do Amazonas, para atender aos representantes de diversos segmentos que compõem a cadeia produtiva da cultura e economia criativa no Estado. E ressalta que, tão logo for possível, apresentará as ações que estão sendo organizadas e construídas em parceria com a sociedade civil’’, informou a SEC.