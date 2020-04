Amazonas lamenta morte em Manaus da violinista Margarita Chtevera

Margarita era búlgara e tinha 49 anos. A musicista veio para Manaus em 1997 após passar em um concurso público para trabalhar no Amazonas | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa informou na noite desta terça-feira (31), o falecimento da violinista Margarita Chtevera, spalla da Amazonas Filarmônica, em Manaus.

Margarita era búlgara e tinha 49 anos. A musicista veio para Manaus em 1997 após passar em um concurso público que o Amazonas realizou em diversos países para a criação da Orquestra.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, destacou que o trabalho da musicista foi fundamental nos palcos do Amazonas, assim como no ensino da música erudita no Estado.

“É uma perda inestimável! Ao longo de mais de duas décadas, Margarita se dedicou ao trabalho com a Filarmônica e também colaborou com a formação de muitos músicos amazonenses, alguns que hoje fazem parte dos Corpos Artísticos do Estado”, afirma.

Além do trabalho na Filarmônica, Margarita participou de programas como o “Musicando”, projeto de extensão da Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas, de incentivo a crianças e adolescentes ao aprendizado da música erudita.

Ainda não há informações sobre as causas da morte da violinista.