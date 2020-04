'Roda na Praça' faz apresentação online de ‘Clown Baré’ nesta quarta

Manaus - Nesta quarta-feira (1º) tem espetáculo na rede sim, senhor. Com diversos números, a equipe do projeto Roda na Praça traz o “Clown Baré”, com mágica, malabares, dança e participação de palhaços, a partir das 19h.

Segundo a coordenadora Ana Oliveira, atriz, palhaça e produtora cultural, cada integrante do grupo fará a apresentação de casa, por meio do Instagram do Roda na Praça (@rodanapraca_mao), e o público escolherá o valor e a forma de pagamento.

“Vamos experimentar o chapéu virtual, porque respeitamos a quarentena, a segurança de todos, mas precisamos trabalhar. Ofereceremos ao público opções para contribuir por transferência, emissão de boleto e aplicativo como Pic Pay”, afirma a produtora cultural. “Queremos deixar esse momento mais leve e vamos testar esse formato para avaliar como as pessoas vão interagir e a ideia é continuar fazendo e convidar grupos de outros lugares”.

Projeto

“Clown Baré”, com mágica, malabares, dança e participação de palhaços. | Foto: Divulgação

O Roda na Praça é uma iniciativa independente que leva arte para as praças de Manaus. Composta por artistas locais que desenvolvem pesquisas em diferentes linguagens artísticas, como palhaço, dança contemporânea, dança aérea, circo e performance, o projeto tem a proposta de resgatar a função primordial dos espaços públicos como uma área de convívio e de troca.

“Acredito na potência do palhaço, da arte e do humor para transformar, ou ao menos, aproximar as pessoas umas das outras. Ainda mais hoje em dia, quando está tudo muito polarizado e ninguém mais se escuta. Que seja uma ponte para um futuro diálogo”, comenta Ana Oliveira. “Tudo isso de maneira gratuita, mas resgatando uma prática de valorização do trabalho do artista, pela ‘passada do chapéu’, que, neste momento, será virtual”.

A Roda começou com seis palhaços e, hoje, conta com a participação de quase 20 artistas, entre locais e internacionais, que se revezam em um espetáculo de variedades. Entre a equipe fixa do projeto, além de Ana, estão Igor Falcão, Jean Palladino, Richard Harts, Karine Magalhães, Klindson Cruz, Jayne Kira, Teffy Rojas, Denys Cauper, Rafael França, Felipe Freitas e Ricardo Maia Uchoa.

*Com informações da assessoria