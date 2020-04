Grupo de músicos ajuda colegas de profissão com doações em Manaus

| Foto: Reprodução/Facebook

Manaus - A situação econômica é preocupante em meio à pandemia de coronavírus. Impossibilitados de trabalhar, músicos independentes enfrentam dificuldades para se manter. Pensando nessa situação, um grupo se reuniu para arrecadar doações para às famílias dos cantores, como ranchos, vestimentas e kits de higiene básica.

A cantora Dany Alves conta que o trabalho de arrecadação é totalmente voluntário. “O trabalho que fazemos por esses artistas surgiu vendo a situação difícil que nos encontramos, nosso objetivo é levar esperança às famílias’’, conta Dany.

De acordo com a cantora, aproximadamente 70 músicos já foram auxiliados pelo projeto. A entrega dos itens de assistência é feita pelos próprios voluntários.

Júnior Santarém, cantor que está à frente do projeto, esclarece que os músicos voluntários prestam conta dos valores e da assistência por meio das redes sociais, em lives, que podem ser assistidas por perfil no Facebook.

O músico Cézar Pinheiro também participa do grupo de voluntários, e desempenha o papel de realizar a entrega de ranchos. Para ele, a situação é lastimável

“Mantemos muito contato em nosso meio e vimos como a situação precisava de intervenção. Nós entramos para ajudar quem precisa nesse momento de fragilidade’’.

Contando com ajuda de doações, os músicos fazem o apelo: “Toda ajuda é bem-vinda nesse momento. Toda forma de chamar atenção de outras pessoas para unirmos forças será apreciado’’.

Contribuições

Para contribuir com a causa, os números disponíveis são (92) 99345-1145, (92) 99381-4805 ou (92) 99456-8154.

Os voluntários recebem ou buscam os donativos após contato nos números mencionados, além de possuírem pontos de coletas no Bar do Pimenta, na avenida Marquês da Silveira, bairro Cachoeirinha, na zona Sul de Manaus e no Bar do Flamengo, na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste da cidade.