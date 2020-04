Lorenzo Fortes lança CD digital durante live nas redes sociais

O cantor Lorenzo Fortes lança mais um registro fonográfico em sua carreira. Dessa vez, algo bem diferente de suas produções anteriores. Na quarta-feira (25), às 16h, o artista faz uma Live intimista nos seus perfis oficiais no Facebook e Instagram, seguindo as orientações de prevenção ao Coronavírus (Covid-19).

"O público pode esperar um CD bem pra cima com algumas versões inéditas de hits das rádios bastante conhecidos como Quando a Bad bater e Dois Lados em versão axé", conta Lorenzo.

O novo CD Digital do artista amazonense foi gravado durante um show para 10 mil pessoas na Banda do Cine do Dibão, em Itacoatiara (município a 280 quilômetros de Manaus). Durante a Live, Lorenzo Fortes promete responder a perguntas de fãs, ouvir junto com os seguidores a nova produção e tocar algumas canções ao vivo em formato voz e violão, e o público em geral poderá solicitar a Play List via WhatsApp também no número (92) 99206-6142.

Para a acompanhar as novidades do cantor sertanejo, todas as informações estão no Site www.lorenzofortes.com.br, no Instagram @lorenzofortes e Lorenzo Fortes Oficial no Facebook.

*Com informações da assessoria