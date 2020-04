J. K. Rowling libera versão digital de 'Harry Potter" para isolados

Com o Reino Unido de quarentena desde o dia 23 de março, J. K. Rowling decidiu aumentar o cardápio de diversão e atividades para crianças e jovens. A autora anunciou nesta quarta que vai liberar "Harry Potter e a pedra filosofal", o primeiro volume da série do jovem bruxo, na internet gratuitamente no mês de abril, como livro eletrônico e audiolivro. A autora também vai lançar um site de atividades para o período em que as crianças estiverem em casa.

O audiolivro estará disponível inicialmente em inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e japonês (ainda não há previsão de uma versão em português). Pela primeira vez, a versão do audiolivro interpretada pelo ator britânico Stephen Fry estará acessível na América do Norte.

Dedicado a crianças em idade escolar, o portal "Harry Potter at home" será lançado no WizardingWorld.com, o site oficial dos fãs de Harry Potter e de "Animais fantásticos", outra série derivada da franquia. Todas as semanas, uma newsletter por email vai trazer atividades criativas, questionários e ideias.

"Espero que estas iniciativas deem às crianças, e até aos adultos, uma distração feliz durante seu período forçado em casa", disse J. K. Rowling.