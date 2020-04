Julia Manickchand fará live-show aos clientes do Millennium Shopping

Manaus - Para os clientes do Millennium Shopping matarem a saudade das tradicionais atrações musicais, o empreendimento lança o #DoSofá. A ação tem como objetivo levar entretenimento para as pessoas permanecerem em casa, em isolamento social, para evitar a disseminação da Covid-19. Nesta sexta-feira (3), às 19h, a cantora Julia Manickchand fará live-show no Instagram @millenniumshopping.

“Durante este momento de cautela e isolamento social, queremos que os clientes aproveitem um show-live preparado especialmente para eles curtirem do sofá de casa”, destacou a coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier.

O público poderá ouvir a voz marcante de Julia Manickchand nos singles autorais “Holy Water”, “Ashes” e “Addiction”, além de covers escolhidos pela cantora e compositora, que nutre uma paixão pela música desde muito jovem.

*Com informações da assessoria