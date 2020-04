Representantes do setor cultural cobram políticas públicas a artistas

Wanessa Leal | Foto: Divulgação





Manaus - Em 16 de março, toda programação e visitação dos equipamentos culturais, assim como temporadas, foram suspensas pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas. O funcionamento de casas de shows e eventos também foi suspenso em decreto nº 42.099 publicado em 21 de março, pelo Governo do Amazonas.

Em acordo com as medidas protetivas, os trabalhadores da cultura de Manaus e dos demais municípios do Amazonas se uniram para buscar políticas públicas emergenciais viáveis para subsistência durante período pandêmico. Assim nasce o Mobiliza Cultura Amazonas, movimento coletivo que agrega diversidade de agentes culturais, engajados na fiscalização, elaboração e implementação de políticas culturais.

Jornalista, produtora cultural e professora, Wanessa Leal compõe o movimento e explica que as ações começaram com uma pressão para que representantes das instituições culturais se pronunciassem sobre o caso. “Fizemos uma primeira pressão para que houvesse um pronunciamento tanto da Manauscult, na figura do Bernardo (Monteiro de Paula - diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos / Manauscult), quanto do Apolo como secretário de Cultura e Economia Criativa”, explicou Wanessa.

Após a primeira ação, não houve pronunciamento formal e institucional de nenhum dos representantes das pastas de cultura, mas realizou-se uma reunião com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, na qual foram levantadas sugestões de ações menos burocráticas de apoio à classe artística.

Michelle Andrews | Foto: Divulgação

“Na quarta-feira, 25, houve uma reunião aberta, via plataforma Jitsi, só que o link foi divulgado muito em cima da hora. Mesmo assim, a reunião durou quase três horas e várias pessoas de diferentes seguimentos culturais atuantes pontuaram questões em relação ao panorama geral da covid-19 e aos impactos na cultura do Amazonas. Também pontuamos o edital que foi lançado pela secretaria, o Fica na Rede, Maninho”, explica a produtora.

Wanessa pontua que ações menos burocráticas, de caráter emergencial precisam ser adotadas. A produtora explicou que, durante reunião com o secretário Marcos Apolo, foi solicitado que se pensem novas opções, além do edital que, segundo ela, não vai conseguir contemplar a grande maioria dos trabalhadores que mais precisam da assistência da secretaria.

“Continuamos buscando mecanismo que não sejam esses muito burocráticos como o do edital. Por melhor ou pior que seja, existe o processo burocrático e o artista que precisa de algo mais emergencial fica de fora. Ele vai ter que esperar duas, três semanas, até um mês, levando em consideração todas as etapas de um edital.”

A produtora cultural Michelle Andrews também compõe o Mobiliza Cultura Amazonas. Ela explica que o movimento pede agilidade de ações e diagnóstico da realidade do setor cultural no estado.

Manifestantes do Mobiliza Cultura | Foto: Divulgação

“É importante pontuar nesse processo, não é que não haja diálogo, mas a gente precisa ter estratégias políticas e ágeis para minimizar os impactos da covid-19. Se não tem uma agilidade, uma comunicação contínua, nem um diagnóstico sendo feito, não dá. As propostas não podem ser de cima para baixo.”

Michelle ressalta a necessidade de medidas que contemplem também os que não têm acesso digital e reforça as sugestões emitidas em reunião e carta.

“A gente quer agilidade nisso porque o momento pede e não pode excluir o interior, nem as pessoas que não têm presença digital. É política cultural dos novos tempos, então, tem uma série de sugestões, desde criar um SAC de atendimento. Precisa ter um atendimento pra entender e diagnosticar o que está acontecendo e a partir disso, propor, aplicar e interagir com outras instâncias”, diz Michelle.

Ações

Desde que decretadas as medidas de isolamento social, o Secretaria de Cultura e Economia Criativa lançou, no dia 23 de março, a campanha “Cultura Sem Sair de Casa”, que oferecerá ao público aulas virtuais, no Youtube e no Instagram, com professores do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, performances dos Corpos Artísticos, tutorial de maquiagem artística, além de indicação de livros, filmes, playlists e técnicas de alongamento e respiração para amenizar a ansiedade no período de isolamento social.

Mobiliza Cultura | Foto: Divulgação

Outra medida adotada pela secretaria foi a publicação do edital ‘Fica na Rede, Maninho’, lançado terça-feira, 24, com o objetivo de estimular a difusão de produções artísticas e de ações de capacitação durante período pandêmico.

O edital é apresentado como uma das ações imediatas do Governo para minimizar o impacto no cenário cultural. Serão selecionadas até 300 propostas de conteúdo digital, divididas em três lotes, no valor individual de R$ 1.000,00. O edital está disponível para consulta pública e, de acordo com a minuta, as sugestões deveriam ser enviadas entre 24 e 26 de março de 2020. As inscrições foram abertas em 31 de março.

A Secretaria de Cultura e Economia criativa também já realizou reunião com representantes da Associação de Entretenimento do Estado do Amazonas para ouvir as demandas do segmento, uma videoconferência com secretários municipais de cultura e lançou a exibição de documentários sobre artistas amazonenses nas redes sociais da secretaria. Na quarta-feira, 1º, a Secretaria também iniciou um mapeamento de representantes do setor cultural para identificar o perfil e a situação de artistas, produtores culturais, técnicos e demais profissionais do estado.

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) não disponibilizou nenhuma ação direcionada ao setor, tendo, até agora, anunciado apenas o fechamento de parques, espaços culturais e suspendendo atendimento presencial.

O Mobiliza Cultura Amazonas está em fase de pré-produção de um festival multicultural virtual que será realizado de forma colaborativa entre membros do movimento, sociedade civil, artistas e produtores em geral.

Marcado para os dias 11 e 12 de abril, o Festival Mobiliza Cultura Amazonas propõe conectar o máximo de pessoas que trabalhe com e/ou contemple música, dança, teatro, literatura, artes visuais, audiovisual.

A programação do festival será divulgada em breve e a participação do público será por contribuição voluntária.

Carta proposta para Política Cultural no Amazonas em tempos de Covid-19

No dia 26 de março o Mobiliza Cultura Amazonas publicou uma carta direcionada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa e à Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Segundo Wanessa Leal, trata-se de uma carta completa, na qual participam pessoas da sociedade civil, movimentos, coletivos, ativistas culturais que se posicionam de forma presente e participativa. Até o fechamento dessa matéria, o documento contava com 194 assinaturas.

“Na carta a gente pontua as questões colocadas na reunião com o Apolo e também outras questões do nosso movimento, cobrando uma resposta, uma ação eficaz da Manauscult e da Secretaria do Estado.”

Michelle Andrews chama ressalta que pessoas que ocupam espaços de poder devem acolher, conversar, dialogar em uma comunicação contínua para gerar ações mais eficazes no apoio à classe artística.

“Ainda não vimos, infelizmente, uma proposta da Manauscult mais efetiva, só mesmo as questões paliativas como fechar espaços culturais, mas e aí, como a gente fica? Acho que rola adiantar os editais, fazer um programa de inclusão e presença digital, vale fazer um diagnóstico e isso só se dar através de um sistema de atendimento aos profissionais do setor cultural. Hoje, o que a gente vê é uma falta de sensibilidade política para o momento”, conclui a produtora.

Leia a carta na íntegra: https://bit.ly/AssineACartadoMobilizaCultura

Em 28 de março, A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa informou via redes sociais, que recebeu a carta do Mobiliza Cultura Amazonas no dia 26 de março, após a realização de uma videoconferência com o grupo, para levantar as principais demandas no período de isolamento social.

A pasta esclareceu que uma comissão técnica foi criada para avaliar as propostas apresentadas e ressaltou que, apesar da classe requerer respostas imediatas, é necessário retorno responsável, com soluções cabíveis ao momento.

Questionada sobre cronograma de atividades da comissão técnica, sobre o início da análise de propostas apresentadas pelo movimento e sobre a dinâmica de comunicação entre a secretaria e representantes do movimento, a assessoria de imprensa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa respondeu que há um cronograma e a análise está sendo realizada.

A Secretaria pontuou que, conforme nota mencionada, a comissão técnica foi criada para avaliar as propostas, e as respostas serão apresentadas tão logo for possível, considerando as soluções cabíveis ao momento.

Perguntamos à assessoria da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) se a instituição tem conhecimento da carta e quando se pronunciará sobre a situação. Também perguntamos quais as ações da instituição para amenizar os impactos do período pandêmico ao setor cultural na cidade e, ainda, se há alguma tratativa para adiantar o pagamento da premiação aos contemplados no Conexões Culturais 2019.

Até o fechamento da matéria, a assessoria da Manauscult informou que a demanda já havia sido passada aos diretores da instituição e que responderiam logo que os diretores se posicionassem.

*Com informações da assessoria