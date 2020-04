Artista do AM participa de live no Instagram de musical nacional

Marcella Bártholo, atriz e cantora | Foto: Divulgação

Manaus - A cantora e atriz amazonense Marcella Bártholo, protagonista do musical Brilha La Luna, participa neste sábado (4), às 18h (horário de Brasília), de uma live no Instagram do espetáculo @brilhalalunaomusical. Ela vai contar curiosidades do musical, cantar e responder as perguntas do público.



Além de Marcella, outros atores do elenco estão participando de lives durante a semana, no perfil do musical Brilha La Luna. Essa é uma forma de levar entretenimento para o público, durante o período de isolamento social, indicado pelas autoridades de saúde como uma medida de prevenção ao novo coronavírus.

Marcella se preparava para estreia da temporada de Brilha La Luna em São Paulo quando o espetáculo foi adiado devido ao aumento do número de casos da doença. “Entendemos que ficar em casa é uma forma de prevenção e as lives ajudam o elenco e o público a ficarem mais próximos e a diminuir a saudade dos palcos”, disse.

Brilha La Luna é inspirado nas músicas da girlband Rouge. Marcella se reveza no posto de protagonista com a também atriz e cantora Carol Botelho. Ambas participaram da temporada do musical em 2019, no Rio de Janeiro. Marcella Bártholo ganhou o papel, na época, após vencer o reality “Be A Star!”. A competição envolveu a participação de mais de 200 meninas de todo o País. A escolha final foi através do voto popular. Marcella recebeu mais de 40 mil votos.

Com informações da assessoria*