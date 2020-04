Léo Santana, Márcia Fellipe e Diplo fazem show on-line nesta sexta (3)

Márcia Fellipe, Léo Santana e Diplo | Foto: Divulgação

Forró de Márcia Fellipe, pagodão de Léo Santana e eletrônica de Diplo estão entre as opções de lives musicais desta sexta-feira (3). Confiram a lista das principais transmissões programada..

Há opções diversas. Tem o arrocha de Pablo com Tierry. O indie rock da americana Soccer Mommy aparece no canal francês La Blogothèque. Júnior Bass Groovador mostra no Instagram o baixo que seduziu Jack Black.

No Brasil, continuam as séries de shows de músicos em casa #FicoEmCasaBR e #MúsicaEmCasa. Na onda das lives, o bastidor virou o show. Casas de músicos são os palcos possíveis no isolamento para conter o coronavírus.

Veja as lives desta sexta-feira (3):

Todos os shows estão na hora de Brasília:

Soccer Mommy - 14h

Sofi Tukker - 14h

Aurora - 16h

Margareth Menezes - 17h

Hozier - 18h

Selvagens a Procura da Lei - 18h

Júnior Bass Groovador - 19h

Diego & Arnaldo – 19h

Detonautas - 20h30

Márcia Fellipe - 21h

Léo Santana - 21h

Baby do Brasil - 21h

Sebastián Yatra - 21h

Pablo e Tierry - 21h30

Diplo - Meia-noite