George Japa lança álbum 'Festinha do Japa' no Spotify

Manaus – O cantor George Japa, que vem conquistando o público amazonense com os sucessos ''Baila Comigo'' e ''Rabança'', lançou no mês de março o novo mini-álbum ‘’Festinha do Japa’’ nas principais plataformas de streaming musical e no Spotify.

Com carreira de mais de 10 anos, George Japa ganhou força no cenário musical após cantar com Wesley Safadão no palco do Garota VIP Manaus, em 2019. Ele já possui 5 álbuns gravados.

O mini-álbum do George Japa ‘’Festinha do Japa’’, é composto por 4 faixas: ‘’Festinha do Japa’’, ‘’Hit do Pão’’, Vacilão’’ e ‘’Maldita da Ex’’, lançado no meio de março, e garante agradar os fãs.

Em entrevista ao Portal EM TEMPO , George Japa comentou sobre o novo álbum. ‘’Nesse CD trouxemos um estilo amazonense de forró que promete fazer sucesso. São músicas de grandes artistas e canções inéditas’’, afirma o cantor.

O artista conta também que a inspiração para o álbum veio do desejo de inovar. ‘’Minha equipe e eu sempre tentamos fazer algo diferente, seja no sertanejo, no funk, no forró tradicional ou no forró de Manaus, como agora’’.

Com o lançamento em meio à quarentena pela epidemia de Covid-19 em Manaus, George fala que a intenção foi fortalecer o público em meio à pandemia. ‘’Os músicos têm a responsabilidade de dar alegria ao público, e no momento que vivemos hoje, é algo mais necessário que nunca’’.

E continua: ‘’Estamos passando por um momento difícil em todas as áreas, e como autônomo, temos que arrumar forças para continuar trabalhando como podemos, sem prejudicar ninguém’’.

Otimista, George Japa acredita que o momento difícil deve chegar logo ao fim. ‘’Espero que isso passe logo para que possamos fazer o que nos traz prazer, que é cantar para o público’’.