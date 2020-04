Fãs amazonenses relembram shows da banda Scorpions em Manaus

Show dos Scorpions reuniu fãs de todo o município | Foto: Divulgação

Manaus - Há quase 13 anos a banda alemã “Scorpions’’ aterrissava, pela primeira vez, na capital amazonense para um show no Sambódromo de Manaus. Com um público de 30 mil pessoas, o grupo levou os fãs ao delírio, com clássicos como “No One Like You” e “Rock You Like a Hurricane”.

Um dos momentos memoráveis é do vocalista Klaus Meine cantando enrolado na bandeira do Amazonas. O show fazia parte da Turnê do álbum ‘’ Humanity — Hour I’’, que também passou por Recife e São Paulo. Foram duas horas de apresentação que fizeram os fãs amazonenses nunca mais esquecerem o mês de agosto de 2007.

Com temas importantes, como a devastação da floresta Amazônica, o show foi repleto de mensagens simbólicas, e, em 2010, o grupo lançou o DVD Amazônia – Live in the Jungle, com partes do show gravado em Manaus. Parte das vendas do DVD foram convertidas em fundos para o Greenpeace, em prol da preservação da floresta.

Em 2008, Scorpions pisou em terras Amazonenses novamente com a turnê da ‘’Humanity World Tour’’. Desta vez, a apresentação foi realizada na Arena Amadeu Teixeira, com o renomado guitarrista Andreas Kisser, do Sepultura, que reuniu 20 mil fãs.

Banda Scorpions | Foto: Divulgação

Relembrando os momentos marcantes, fãs manauaras contam sobre a experiência de presenciar o show de um dos grupos mais famosos do mundo.

João Paulo Maquiné relembra o show de 2007 como profissional. Na época, ele era estagiário de rádio e TV e atuou como auxiliar de cinegrafista na transmissão e gravação do DVD. “Tivemos um sorteio entre os alunos para saber quem participaria desse show, e foi uma emoção sem igual’’, conta JP Maquiné, como é reconhecido o cinegrafista atualmente.

No dia, JP teve a visão privilegiada do show. Ele ficou na frente do palco. “Foi o pacote completo, pude aproveitar bem o show e aprender sobre minha profissão. No final, ainda ganhei diretamente do guitarrista Mathias Jabs uma palheta, foi algo inexplicável”, relembra com emoção JP, que também é fã de rock.

JP Maquiné atuou como estagiário em show do Scorpions em 2007 | Foto: Divulgação

Caravana

Henrique Costa é fanático pela banda e recorda toda a emoção vivida no show no sambódromo de Manaus. Natural de Tonantins, distante cerca de 872 quilômetros da capital, ele compartilha que participou de uma caravana do município, organizada para ir à apresentação.

“O show do Scorpions era tudo o que se falava na época e, vindo do interior, estar naquele show foi a realização de um sonho, quase não acreditei’’.

Em meio à tanta emoção, Henrique conta sobre a presença no show. “Foi marcante quando o vocalista cantou ‘Rock You Like a Hurricane’ abraçado com a bandeira do Amazonas, fui às lágrimas. Para mim, foi o auge do show’’, relembra.

De acordo com os fãs presentes, o show foi marcante | Foto: Divulgação

Lembranças

Fã desde criança, Eliana Muniz, na época, ficou surpresa e feliz ao saber que a banda Scorpions realizaria uma apresentação em Manaus. “É algo muito difícil de acontecer um show de artistas tão famosos mundialmente aqui no Norte’’.

Em 2008, Eliana teve a oportunidade de presenciar a performance da banda, e compartilha que nunca viu nada igual. “O melhor show que já presenciei, o público cantando em coral foi algo de arrepiar, no final, o vocalista Klaus Meine gritou ‘Eu amo o Brasil’, em português. Essas lembranças nunca esquecerei’’, declarou.

Biografia

No cenário da Alemanha pós-guerra, em 1965, o jovem Rudolf Schenker e o irmão Michael Schenker decidiram fundar sua própria banda de rock. Rudolf chamou três amigos e formaram a banda Nameless, o primeiro grupo de hard rock alemão, com Klaus Meine nos vocais, os irmãos Michael e Rudolf Schenker nas guitarras, Lothar Heimberg no baixo e Wolfgang Dziony na bateria.

Scorpions é um dos grupos mais influentes no rock | Foto: Divulgação

Um ano após a formação, a banda adotou o nome “The Scorpions’’ até o final de 1969, quando passou a se chamar apenas Scorpions, com o nome inglês, o grupo achava que ajudaria a serem reconhecidos internacionalmente.

Inicialmente, o grupo realizava performances covers e só em 1967 começaram a apresentar canções originais, com letras totalmente em inglês. Assim como o nome, era uma forma de facilitar o reconhecimento internacional.

A formação original durou até o início dos anos 70, quando o grupo se lançava profissionalmente gravando o primeiro disco, ‘’Lonesome Crow’’. A partir daí, Scorpions levantou voo no cenário internacional, e vários integrantes diferentes fizeram parte da banda.

Ostentando uma carreira bem-sucedida de 50 anos, Scorpions lançaram diversos álbuns e DVDs, vendendo cerca de 160 milhões de cópias em todo o mundo. Receberam prêmios em nível mundial, os tornando o grupo mais bem-sucedido de hard rock da Alemanha.

Scorpions é um dos grupos mais influentes no rock, bandas como Bon Jovi, Kiss, Metallica, Iron Maiden e Dio já reconheceram inspiração no grupo.